美股｜美就格陵蘭制定協議框架　道指高收588點　三大指數漲逾1%

格陵蘭緊張局勢緩解，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）稱已與北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）就格陵蘭的「未來協議」制定框架，又宣布取消2月對歐洲8國實施關稅，美股周三（1月21日）大幅上揚，三大指數至收市同漲逾1%。道指日內最多曾升806點或1.66%，至收市仍升588點；納指最多曾漲428點或1.86%、標指則曾漲最多113點或1.67%。



圖為2026年1月21日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）正在工作，螢幕上顯示美國總統特朗普（Donald Trump）在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）會議上的演講。（Reuters）

本港時間1月22日

【05:11】Nvidia及Tesla同漲約2.9%

道指收市報49,077.23點，升588.64點或1.21%；納指收報23,224.82點，漲270.50點或1.18%；標普500指數收報6,875.62點，升78.76點或1.16%。

重磅科技股方面，美股七雄全部上漲。Nvidia至收市升2.87%、Tesla漲2.91%、Google母公司Alphabet升1.98%、Meta漲1.46%；蘋果公司（Apple）也升0.39%、Amazon亦漲0.13%。

【05:05】中概股指數收漲2.21% 阿里巴巴飆3.87%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升2.21%。其中，阿里巴巴ADR升3.87%。

2024年6月4日，英偉達（Nvidia）Blackwell GPU在台灣台北舉行的電腦展上展出。（Reuters）

【04:53】油價漲逾0.4%

國際油價上揚，紐約原油期貨每桶收報60.62美元，升0.26美元或0.43%。倫敦布蘭特期油收報65.24元，漲0.32美元或0.49%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報90,108.96美元、24小時內約升0.5%。

【04:49】美元指數微升 現貨金價再創新高

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於98.76，升0.12%。其中，美元兌日圓最新報158.36，升0.12%。

金價上揚 。現貨黃金每盎司最新報4,821.73美元，升1.29美元或1.71%；日內曾高見4,888.13美元的新高紀錄。

金價：圖為2025年1月10日，德國慕尼黑 Pro Aurum 黃金公司保險庫內堆放的金條。（Reuters）

【03:52】Nvidia漲4%

道指最新報49,256點，升767點或1.58%；納指最新報23,341點，升387點或1.69%；標普500指數現報6,903點，漲106點或1.57%。

其中，Nvidia最新升4.01%、Amazon漲0.51%、蘋果公司（Apple）升1.39%。

【03:50】恒指夜期收報26,616點 高水31點

恒指夜市期指收報26,616點，升46點，較恒指收市26,585點，高水31點，成交19,629張。

圖為2026年1月21日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間1月21日

【22:56】Nvidia漲1.5%

道指最新報48,758點，升270點或0.56%；納指最新報23,092點，升138點或0.60%；標普500指數現報6,841點，漲44點或0.66%。

其中，Nvidia最新升1.53%、Amazon漲0.24%、蘋果公司（Apple）升0.16%。

【22:53】油價微跌

油價方面，紐約原油期貨現時每桶60.31美元，跌0.05元或0.08%；倫敦布蘭特期油每桶報64.85美元，跌0.07美元或0.11%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報89,433.50美元、24小時內約跌1%。