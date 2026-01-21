美股｜美就格陵蘭制定協議框架 道指高收588點 三大指數漲逾1%
格陵蘭緊張局勢緩解，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）稱已與北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）就格陵蘭的「未來協議」制定框架，又宣布取消2月對歐洲8國實施關稅，美股周三（1月21日）大幅上揚，三大指數至收市同漲逾1%。道指日內最多曾升806點或1.66%，至收市仍升588點；納指最多曾漲428點或1.86%、標指則曾漲最多113點或1.67%。
本港時間1月22日
【05:11】Nvidia及Tesla同漲約2.9%
道指收市報49,077.23點，升588.64點或1.21%；納指收報23,224.82點，漲270.50點或1.18%；標普500指數收報6,875.62點，升78.76點或1.16%。
重磅科技股方面，美股七雄全部上漲。Nvidia至收市升2.87%、Tesla漲2.91%、Google母公司Alphabet升1.98%、Meta漲1.46%；蘋果公司（Apple）也升0.39%、Amazon亦漲0.13%。
【05:05】中概股指數收漲2.21% 阿里巴巴飆3.87%
反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升2.21%。其中，阿里巴巴ADR升3.87%。
【04:53】油價漲逾0.4%
國際油價上揚，紐約原油期貨每桶收報60.62美元，升0.26美元或0.43%。倫敦布蘭特期油收報65.24元，漲0.32美元或0.49%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報90,108.96美元、24小時內約升0.5%。
【04:49】美元指數微升 現貨金價再創新高
衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於98.76，升0.12%。其中，美元兌日圓最新報158.36，升0.12%。
金價上揚 。現貨黃金每盎司最新報4,821.73美元，升1.29美元或1.71%；日內曾高見4,888.13美元的新高紀錄。
【03:52】Nvidia漲4%
道指最新報49,256點，升767點或1.58%；納指最新報23,341點，升387點或1.69%；標普500指數現報6,903點，漲106點或1.57%。
其中，Nvidia最新升4.01%、Amazon漲0.51%、蘋果公司（Apple）升1.39%。
【03:50】恒指夜期收報26,616點 高水31點
恒指夜市期指收報26,616點，升46點，較恒指收市26,585點，高水31點，成交19,629張。
本港時間1月21日
【22:56】Nvidia漲1.5%
道指最新報48,758點，升270點或0.56%；納指最新報23,092點，升138點或0.60%；標普500指數現報6,841點，漲44點或0.66%。
其中，Nvidia最新升1.53%、Amazon漲0.24%、蘋果公司（Apple）升0.16%。
【22:53】油價微跌
油價方面，紐約原油期貨現時每桶60.31美元，跌0.05元或0.08%；倫敦布蘭特期油每桶報64.85美元，跌0.07美元或0.11%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報89,433.50美元、24小時內約跌1%。