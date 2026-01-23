內地連鎖零食商鳴鳴很忙已截飛　孖展認購額5078億　超購1521倍

內地連鎖零食商「零食很忙」及「趙一鳴零食」母公司鳴鳴很忙（1768）招股已在今日（23日）中午截止認購。據消息指出，券商借出孖展金額為5,078.6億元，以公開發售部份集資額3.3億元計算，超額認購1,521倍。



鳴鳴很忙招股合共發行1,410.1萬股，當中1成作公開發售，招股價介乎229.6元至236.6元，集資最多33.4億元。以每手100股計算，一手入場費為28,898.6元。

計劃下周三掛牌

公司預期在下周三（28日）掛牌，高盛及華泰國際為聯席保薦人。

今次招股鳴鳴很忙引入騰訊 （0700） 全資擁有的Huang River Investment Limited、淡馬鍚間接全資子公司Taibai Investments Pte. Ltd、貝萊德、富達基金、博時國際、易方達、Springs Capital （Hong Kong）、泰康人壽共8名基石投資者，認購金額1.95億美元。

食品飲料零售商鳴鳴很忙擁有「零食很忙」和「趙一鳴零食」兩個品牌。「零食很忙」由晏周於 2017年3月在湖南長沙創立，「趙一鳴零食」由趙定於2019年1月在江西宜春創立，兩品牌在2023年11月完成合併，組成鳴鳴很忙集團。產品包括烘焙食品、餅乾、堅果及籽類、休閒膨化食品和速食、休閒熟食食品、糖果、巧克力和蜜餞及飲料。主要通過加盟模式經營，授權加盟商通過加盟店以其品牌銷售休閒食品飲料。

門店網絡逾1.9萬間

根據弗若斯特沙利文報告，按2024年休閒食品飲料產品GMV計，鳴鳴很忙是中國最大的連鎖零售商；按2024年食品飲料產品GMV計，亦是中國第四大連鎖零售商，並保持高速增長。根據中國連鎖經營協會的資料，鳴鳴很忙位列2024年中國連鎖前十位之一，也是其中增長最快的連鎖商。

截至2025年9月30日，鳴鳴很忙擁有由19,517家門店構成的網絡，覆蓋中國28個省份和所有線級城市，且門店網絡中約59%的門店位於縣城及鄉鎮。去年首9個月，GMV錄得661億元（人民幣‧下同），按年增長74.5%。

去年9個月鳴鳴很忙收入463.7億元，按年增長75.2%，期內利潤15.6億元，升218.8%。