亞洲金融論壇｜馬時亨︰地緣政治令港超級聯繫人角色更重要

亞洲金融論壇（AFF）今日在香港會議展覽中心舉行，香港貿發局主席馬時亨表示，外圍面對地緣政治風險等環節，令香港作為超級聯繫人角色越來越吃重。他自上任主席以來到訪多個城市，包括內地及海外，與當地商界接觸，他們正在考慮離開歐美等傳統市場，前往亞洲包括中國發展，而亞洲最佳總部設立地點相信為香港。



香港已成全球兩大財管中心之一

馬時亨表示，香港國際金融中心地位不斷提升，在2007年至2024年間，金融業對GDP貢獻由20%增至26%，股市市值翻一倍，債券市場規模也快速增長。香港和瑞士成為全球兩大財富管理中心，本港保險業務保費也以倍數增長。本港作為全球第三大國際金融中心，為由於得到內地政府支持，內地市場機遇、本港法治、監管制度、不同人才、資金自由流動等因素。

馬時亨指出，彰顯香港作為超級聯繫人、超級增值人及超級合夥人獨特角色的重要平台。（顧慧宇攝）

他又指出，亞洲金融論壇多年來不斷精益求精，拓展其影響力，並持續提升其國際聲譽，彰顯香港作為超級聯繫人、超級增值人及超級合夥人獨特角色的重要平台。

明日舉行全球產業峰會

今屆論壇以變局中協力新局中多贏為主題，明日（27日）更推出全新全球產業峰會，聚焦人工智能與科技、機械人、生物製藥與醫療健康、新能源等高增長產業的趨勢與深遠影響，作為近年 AFF 進一步強化金融與實體經濟緊密聯繫的重要舉措，旨在通過金融創新與產業協同，持續激發創新活力，共同推動長遠、可持續的經濟增長。