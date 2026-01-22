滙豐環球上調今年樓價升幅至7%　大幅調高信置目標價53%至13.9元

香港樓市氣氛出現改善，大行對樓市前景持較樂觀態度。據滙豐環球投資研究發表報告，在低按揭利率及對住屋需求增長等因素支持，對地產股帶來助力，加快樓市復蘇，同時相信樓價未來仍然有上升空間。該行將今年及明年樓價升幅，由原來的3%至5%，調高至7%。



滙豐環球指出對香港房地產市場發展持積極態度，原因包括較低的利率應轉化為較低的按揭利率及較低的借貸成本，銀行提供的更多支持可能會對房地產市場產生正面影響，金融市場的正向財富效應有助於改善消費者支出和信心，供應動態的改善將為開發商提供提高售價的空間，不斷增長的住屋需求應有助於創造更健康的房地產市場。

料地產股折讓收窄至51%

談及地產股時，香港地產板塊資產淨值折讓由2024年6月的66%，已收窄至平均51%，惟估值修復仍未結束。對有關板塊而言，目前重返支持性政策環境，而相關板堍平均折讓通常低於20%，有時甚至會出現溢價。該行又指出，以基本情況預測，地產股折讓將收窄至介乎35%至40%。

滙豐環球上調信置目標價53%至13.9元。

看好恒地新地及信置

個股方面，該行看好新地（0016）﹑恒地（0012）及信置（0083），又認為信置擁有較積極土地儲備活動，盈利增長前景較佳。該行又指出，新地則擁有充足的可售資源，認為該公司可從房地產市場復蘇中受惠。恒地的盈利前景亦可以受惠於物業銷售及借貸成本下降。該行將其覆蓋的7隻香港地產股的目標價中位數上調約11%，並將2026至2027財年的核心利潤預期平均提高4.7%至9.4%。其中信置目標價由9.1元升至13.9元，幅度為53%；新世界（0017）目標價升幅為35%至6.2元，新地目標價升幅為14%至127.2元，同時將評級調高至「買入」。