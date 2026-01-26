道指收市升313點　蘋果升近3%　現貨金價再破頂

投資者關注本周將公布一系列巨企季績，以及聯儲局的議息決定。美股周一（1月26日）上揚，道指至收市升313點。



【05:11】Tesla跌逾3%

道指收市報49,412.40點，升313.69點或0.64%；納指收報23,601.36點，漲100.11點或0.43%；標普500指數收報6,950.23點，升34.62點或0.50%。

重磅科技股方面，蘋果公司（Apple）升2.97%、微軟漲0.93%；Tesla跌3.09%，Nvidia亦跌0.64%。

【05:05】中概股指數收跌0.63%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.63%。其中，阿里巴巴ADR跌1.09%。

【04:21】油價跌逾0.4%

國際油價下跌，紐約原油期貨每桶收報60.63美元，跌0.44美元或0.72%。倫敦布蘭特期油收報65.59元，跌0.29美元或0.44%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報87,885.56美元、24小時內約升1.4%。

【04:18】美元指數下跌 現貨金價升穿5110美元

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於97.03，跌0.57%。其中，美元兌日圓最新報154.02，跌1.09%。

金價上揚。現貨黃金每盎司最新報5,041.98美元，升59.07美元或1.19%；日內曾高見5,111.11美元的新高紀錄。

【04:00】恒指夜期收報26,883點 高水117點

恒指夜市期指收報26,883點，升135點，較恒指收市26,765點，高水117點，成交18,700張。

本港時間1月26日