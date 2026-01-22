道指收市漲306點　阿里巴巴ADR升半成　現貨金價升穿4900美元

格陵蘭緊張局勢緩解，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布取消對歐洲8國實施關稅，美股周四（1月22日）早段持續漲勢。道指最多曾升530點，至收市漲306點。



圖為2026年1月21日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）正在工作，螢幕上顯示美國總統特朗普（Donald Trump）在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）會議上的演講。（Reuters）

本港時間1月23日

【05:11】Tesla漲4.15%

道指收市報49,384.01點，升306.78點或0.63%；納指收報23,436.02點，漲211.20點或0.91%；標普500指數收報6,913.35點，升37.73點或0.55%。

重磅科技股方面，Tesla升4.15%、Nvidia至收市升0.77%、Amazon漲1.31%、微軟升1.52%，蘋果公司（Apple）也升0.28%。

【05:05】中概股指數收漲1.58%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升1.58%。其中，阿里巴巴ADR升5.06%。

2025年3月24日，中國北京，圖為美國電動車品牌特斯拉（Tesla）的超級充電站。（Reuters）

【05:06】紐約期油升2%

國際油價下跌，紐約原油期貨每桶收報59.36美元，跌1.26美元或2%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報89,380.57美元、24小時內約跌0.9%。

【05:05】現貨金價再創新高

金價上揚 。現貨黃金每盎司最新報4,923.29美元，升91.84美元或1.90%；日內曾高見4,928.51美元的新高紀錄。

【04:30】恒指夜期收報26,917點 高水287點

恒指夜市期指收報26,917點，升271點，較恒指收市26,629點，高水287點，成交20,173張。

金價：圖為2012年5月8日，印度一家金飾店裡擺放著金條。（Reuters）

本港時間1月22日

【22:56】Nvidia及Tesla微升

道指最新報49,344點，升267點或0.55%；納指最新報23,369點，升144點或0.62%；標普500指數現報6,903點，漲27點或0.40%。

其中，Nvidia最新升0.69%、Tesla漲0.63%、蘋果公司（Apple）升0.47%。

【22:54】油價跌逾1%

油價方面，紐約原油期貨現時每桶59.79美元，跌0.83元或1.37%；倫敦布蘭特期油每桶報64.28美元，跌0.96美元或1.47%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報89,262.30美元、24小時內約跌0.5%。