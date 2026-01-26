《香港01》經濟高峰論壇｜中金趙揚︰美國政策成今年最大不確定性

《香港01》主辦的「經濟高峰論壇 2025」於今日（26日）舉行。本屆論壇以「融匯創變：香港金融與科技新動能」為主題 。中金研究院董事總經理趙揚，於「變局與機遇﹕2025投資復盤與2026趨勢與前瞻」的討論環節中，對中國經濟及全球市場的深度分析，指出今年中國經濟轉型升級的確定性有所增強，特別是科技實力的展現和國內政策的轉向。



他認為最大的不確定性將來自美國政策的影響，同時強調人工智能（AI）產業的投資趨勢明確，儘管伴隨「泡沫」不可避免。



對於2026年，趙揚認為市場存在諸多不確定性，其中最為關鍵的是美國政策。（鄭子峰攝）

美國政策與科技競賽成最大不確定性

趙揚指出，2025年有兩個重要發展改變了國際和國內資本對中國的看法，一方面是中國科技實力綜合體現，從DeepSeek等科技成果的表現，到國際地緣政治事件中中國科技能力的展現，全球投資者開始重新認識到中國科技實力，確認了中國經濟轉型升級的大趨勢。另一方面是國內政策轉向結構優化， 政策從過去依賴大規模貨幣和財政刺激，轉向更注重結構升級和收入分配。

對於2026年，趙揚認為市場存在諸多不確定性，其中最為關鍵的是美國政策， 特朗普政府的「美國優先」政策已超越傳統保守主義，將對全球經濟帶來衝擊。隨著美國中期選舉展開，其國內外政策的不確定性極大。此外是中美科技競賽， 人工智能的重大突破及其對中美兩國產業的影響，是另一個重要的不確定性因素，其發展軌跡和影響將是2026年市場觀察的焦點。

趙揚認為AI產業的方向是明確的，即人工智能正逐漸走入人們的生活和產業中。（鄭子峰攝）

AI產業泡沫不可避免 投資趨勢明確

關於當前熱議的AI產業，趙揚認為，泡沫與技術突破共存， 歷史經驗顯示，任何重大的技術突破（如互聯網、電力革命）都必然伴隨著市場泡沫，這是產業進步過程中對風險領域投入的自然現象。但他認為AI產業的方向是明確的，即人工智能正逐漸走入人們的生活和產業中。

他強調，中國的投資正明顯轉向人工智能等高科技領域，投資速度非常快，預計未來相當長一段時間內，高科技投資將維持強勁增長態勢。

至於在內需和外需的結構問題上，趙揚表示，儘管關稅等政策帶來不確定性，中國出口仍維持強勁，貿易順差甚至創下歷史紀錄。這本質上反映了國內總供給大於總需求，剩餘產能透過出口至全球（非僅限美國）消化。其次是政策已開始關注提振家庭消費，預計國內消費將延續「不及預期、但逐漸好轉」的態勢。