《香港01》經濟高峰論壇｜胡一帆：AI增長持續　最大風險是踏空

《香港01》主辦的「經濟高峰論壇 2025」於今日（26日）舉行。本屆論壇以「融匯創變：香港金融與科技新動能」為主題 。瑞銀財富管理大中華區投資總監及亞太區宏觀經濟主管胡一帆，於「變局與機遇﹕2025投資復盤與2026趨勢與前瞻」的討論環節中，預計市場將繼續延續向上局面，並以人工智能（AI）投資為主要推動力，但同時提醒投資者須管理好波動和下行風險。



胡一帆認為，全球經濟正溫和放緩，但預計不會陷入衰退。（鄭子峰攝）

料今年中國GDP增長率在4.5%至5%

她指出，投資者目前最關心的三大話題包括環球經濟趨向下行、AI熱潮的持續推動作用，以及地緣政治的影響。胡一帆認為，全球經濟正溫和放緩，但預計不會陷入衰退。儘管美國勞動力市場出現疲軟，但AI投資持續，使美國經濟正逐漸轉向以投資驅動，投資佔GDP貢獻的比重已達35%。預期美元將持續疲軟，平均美元指數預計將下行2至3點。

至於中國經濟，她表示，去年中國GDP達到5%增長主要由出口和工業產值增長兩大推手帶動，其中淨出口貢獻是歷史新高。不過，消費和房地產投資仍較為疲弱，如果房地產問題短期內惡化，政府仍有降息、降準、財政支持及舊城改造等應對措施。

她預計，今年中國經濟較平穩，AI相關行業持續推動，消費仍然疲弱，GDP增長率可能在4.5%到5%之間。

胡一帆預計，今年中國經濟較平穩，GDP增長率可能在4.5%到5%之間。(鄭子峰攝）

AI投資最大風險在於「踏空」 而非市場下行

AI方面，胡一帆指出，AI的發展趨勢非常明顯，應用方向廣泛，且具備巨大的潛力，AI投資佔GDP比重目前僅1%，遠低於歷史上重大變革（如鐵路）時的3%，顯示其仍有很大上行空間。她認為，AI主題投資方面，最大的風險在於「踏空」（錯過機會），而非市場大幅下行，建議投資者應實行多元化配置，以應對市場波動，除了AI產業本身，更應分散到其他受惠領域。AI對電力的巨大需求，使得電力資源、電力設施、以及相關大宗商品勢頭較好。

由於市場波動性大，她特別看好另類資產，尤其是黃金，以及對沖基金和私募股權基金等。她認為，市場上最大的風險還是來自於市場因素，例如AI投資不如預期、美國通脹超預期，或者全球經濟出現衰退。至於地緣政治因素，如美國中期選舉，影響往往是比較短暫和有限的。