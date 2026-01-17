北都｜陳美寶：洪水橋將成跨境運輸物流樞紐　八幅用地劃五大功能

運輸及物流局昨日（1月16日）公布多項推動運輸物流發展的措施，其中重點包括《洪水橋/厦村新發展區現代物流圈研究報告》（《報告》），局長陳美寶在今日（1月17日）的局長網誌中發布日前到洪水橋視察的影片，強調未來的洪水橋將不僅是北部都會區的重鎮，更是「智慧跨境交通運輸物流樞紐」。根據《報告》，洪水橋發展區將分八幅物流用地，其中劃分五個功能區域。此外，洪水橋區域廣場將連接屯馬綫、洪前鐵路及智慧綠色集運系統，相關項目預計於2030年後陸續啟用。



同時，當局亦宣布「港口社區系統」（PCS）全面投入服務，並推出專為物流中小企而設的「ESG數據收集工具包」，從軟硬基建多方位提升香港物流業競爭力。



陳美寶視察洪水橋擬建的區域廣場，指日後附近將會匯聚三個不同系統的洪水橋站，為乘客提供多元化轉乘選項。（局長網誌）

洪水橋發展區將分八幅物流用地、五功能區域

《洪水橋/厦村新發展區現代物流圈研究報告》（《報告》）建議將洪水橋/厦村新發展區內約32公頃的8幅物流用地，劃分為5個功能區域。區域A將針對高端電子產品、珠寶、藥物等高價值貨物物流；區域B則聚焦電子商務物流，提供大面積空間以利快速流轉及空運前安檢；區域C因周邊環境開闊，適合發展貨運代理及跨境低空經濟；區域D規劃為智慧綠色集體運輸系統車廠；區域E則預留作未來拓展。

報告提出「企業為本」、「締造有利市場環境」及「創新方式驅動產業發展」三大方向，並制定六項措施推動物流圈發展。運輸及物流局計劃於今年第二季就首幅位於錫降圍路的物流用地邀請業界提交發展意向書，以確保規劃緊貼市場需求。

洪水橋將成為智慧跨境交通運輸物流樞紐

陳美寶指，洪水橋區將匯聚三個重點運輸基建項目，並聚集在區域廣場。成為智慧跨境交通運輸物流樞紐的核心。擬建的「區域廣場」將貫通港鐵屯馬綫洪水橋站（預計2030年啟用）、規劃中的洪水橋至前海鐵路（洪前鐵路，預計2035年啟用），以及洪水橋/厦村智慧綠色集體運輸系統（第一階段預計2031年啟用）。

▼01政策分析系列▼

陳美寶強調，市民日後在這個區域廣場，將能便捷乘搭或轉乘屯馬綫、洪水橋/厦村智慧綠色集體運輸系統，及洪水橋至前海鐵路，料港鐵洪水橋站及洪前鐵路兩站僅相距10米，由前海來港的乘客行過幾步已可轉車到市區。

她強調，洪水橋物流圈地理位置優越，經港深西部公路至深圳灣口岸僅約5分鐘車程，往香港國際機場或葵青貨櫃碼頭亦只需約25分鐘，有利「多式聯運」跨境物流，達至「全鏈協同」。

日後擬建的區域廣場，貫通圖右的屯馬線、圖中央位於地底的洪前鐵路，以及圖左的智慧綠色集體運輸系統洪水橋站。（局長網誌）

港口社區系統啟用 有超過2,300間公司登記

由特區政府牽頭、物流及供應鏈多元技術研發中心（LSCM）開發的「港口社區系統」（PCS）在去年已啟用，目標是通過統一平台重組不同的作業系統，整合物流鏈數據，提升貨物追蹤透明度。目前已有超過2,300間公司登記使用系統。

PCS的數據還將用於促進貿易融資，協助物流中小企更快更易獲得融資，成功打破企業藩籬，突破數據屏。此外，當局正與海關合作開發電子服務功能，首階段將實現貨物查驗及扣留通知的數字化。

ESG工具包助中小企應對國際趨勢​

為協助物流業應對ESG（環境、社會及管治）的國際要求，運輸及物流局推出專為中小企業設計的「ESG數據收集工具包」，提供易用的數據採集表格、數據字典和使用手冊，幫助企業建立基礎數據收集能力，為編製符合國際標準的ESG報告邁出第一步。