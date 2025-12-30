佩洛西：民主黨將在中期選舉中重奪眾議院　傑弗里斯將接任眾議長

美國眾議院前議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作波洛西或裴洛西）預測，民主黨將在2026年中期選舉中重奪眾議院多數優勢。她表示，希望屆時民主黨能從總統特朗普（Donald Trump）手中，把共和黨幾乎完全讓給他的國會權力奪回來。



佩洛西星期天（12月28日）接受美國廣播公司（ABC）《本周》（This Week）節目訪問時說，民主黨籍的紐約州眾議員傑弗里斯（Hakeem Jeffries）在來臨中期選舉中接任眾議長是毫無疑問的事。她說：「傑弗里斯已經準備好了。他口才出眾，受到議員們的敬重，並且能夠團結各方。」

佩洛西還稱：「目前，國會共和黨人已經廢除了國會。他們只是在做總統堅持要他們做的事……一旦我們重新掌握議長槌，這種情況就會結束。」

蓋洛普上個月進行的民調顯示，特朗普的支持率已降至36%，不支持率上升到60%。此外，歷史經驗表明，控制白宮的政黨通常會在中期選舉中失利。

蓋洛普上個月進行的民調顯示，特朗普的支持率已降至36%，不支持率上升到60%。（Getty）

已有幾名共和黨參議員宣佈明年不競選連任，包括肯塔基州的麥康奈爾（Mitch McConnell）、北卡羅來納州的蒂利斯（Thom Tillis）等；20多名共和黨眾議員也表示無意爭取連任，這令外界質疑他們是否因認為共和黨這艘大船正在沉沒而棄船逃離。

現年85歲的佩洛西早前說，她將在2027年初眾議員任期屆滿後退休。她告訴ABC，把議長錘交回民主黨人手中，將是她職業生涯的最後任務之一。

本文獲《聯合早報》授權轉載

