道指收市跌408點　標指破頂　美元指數曾跌1.5%

美股周二（1月27日）個別發展，其中醫療保險股大幅下挫。道指最多曾跌549點，至收市仍跌408點。納指日內則曾漲1.11%，至收市仍升0.91%；標指最多曾升0.55%，至收市漲0.41%，創下收市新高，也是連續5個交易日上揚。



圖為2026年1月21日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間1月28日

【05:18】Amazon及微軟升逾2% 聯合健康瀉20%

道指收市報49,003.41點，跌408.99點或0.83%；納指收報23,817.10點，漲215.74點或0.91%；標普500指數收報6,978.60點，升28.37點或0.41%。

其中，Amazon漲2.60%，為升幅最大道指成份股；微軟升2.21%、蘋果公司（Apple）漲1.12%，Nvidia也升1.11%；Tesla則跌0.99%。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導的政府提出，明年聯邦醫療保險支付費率的增幅遠遜市場預期，消息不利醫療保險業。其中，聯合健康（UnitedHealth ）營收預期遜預期，令股價雪上加霜，至收市跌19.70%，為跌幅最大道指成份股。

【05:05】中概股指數收漲0.48%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升0.48%。其中，阿里巴巴ADR漲0.78%。

2020年4月13日，位於美國加州的UnitedHealth大樓。（Reuters）

【04:59】美元指數下跌 現貨金價再破頂

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於96.21，跌0.84%；日內低見95.55，跌幅1.53%。其中，美元兌日圓最新報152.25，跌1.24%。

金價上揚。現貨黃金每盎司最新報5,180.16美元，升171.81美元或3.43%；日內曾高見5,182.16美元的新高紀錄。

【04:58】油價跌逾0.4%

國際油價上揚，紐約原油期貨每桶收報62.39美元，升1.76美元或2.90%。倫敦布蘭特期油收報67.57元，漲1.98美元或3.02%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報89,301.96美元、24小時內約升0.4%。

【04:30】恒指夜期收報27,186點 高水59點

恒指夜市期指收報27,186點，升117點，較恒指收市27,126點，高水59點，成交13,362張。

金價：圖為2009年12月3日，孟買金行內擺放的金條。（Reuters）

本港時間1月27日

【22:54】Apple升逾2%

道指最新報49,083點，跌328點或0.67%；納指最新報23,773點，升171點或0.73%；標普500指數現報6,976點，漲26點或0.38%。

其中，蘋果公司（Apple）升2.20%，為升幅最大道指成份股；微軟漲1.24%、Amazon漲0.43%，Nvidia則升0.23%。另外， 聯合健康（UnitedHealth）股價挫19%，為跌幅最大道指成份股。

【22:53】油價升約1%

油價方面，紐約原油期貨現時每桶61.31美元，升0.68元或1.12%；倫敦布蘭特期油每桶報65.37美元，漲0.60美元或0.93%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報87,701.32美元、24小時內約跌0.4%。