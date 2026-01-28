芝商品再加白銀合約按金　金屬交易量周一創單日新高｜商品期貨

近期黃金及白銀等貴金屬價格快速攀升，促使芝加哥商品交易所接連上調按金比例。芝商所於周二（27日）發布通知，對部分白銀、鉑金和鈀金期貨合約的保證金（Outright Rates）參數進行調整。文件顯示，部分白銀合約的新保證金比例高於此前水平，約為名義價值的11%。新標準將於周三（28日）收市後生效，惟今次通知未涉及黃金相關合約。



另一方面，隨著市場上不確定因素增加，投資者更熱衷於商品交易。芝商所指出其金屬交易在周一（26日）創下新的單日紀錄，達3,338,528筆合約，較2025年10月17日創下的2,829,666筆合約的單日交易紀錄增長了18%。

芝商所集團金屬業務董事總經理兼全球主管Kim Henningsen 說道﹕「在當前宏觀經濟形勢充滿不確定性、市場波動幅度創紀錄且價格風險加劇的情況下，客戶紛紛轉向我們的市場，以進行套期保值並調整貴金屬持倉，從而實現他們的交易目標。」

銀價近期多次創下新高。(Getty Images)

擬推100盎司白銀期貨

對CME貴金屬合約不斷增長的需求促成了這一創紀錄的交易日。其中，微型白銀期貨的日交易量達到了創紀錄的715,111手，持倉量也達到了創紀錄的35,702手。這一天也是白銀期貨、微型黃金期貨以及1盎司黃金期貨的排名前五的交易日。

此外CME近期宣佈，將於2026年2月9日推出100盎司白銀期貨，以滿足創紀錄的散戶需求，但需等待監管審批。