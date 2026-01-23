彭博﹕長和擬將海外碼頭資產拆分　以新股權結構方便交易推進

長和（0001）出售包括巴拿馬運河兩端碼頭等海外碼頭業務一事，再有新消息傳出。據《彭博》引述知情人士稱，長和正在重拾努力，以完成其出售所持港口業務的計劃。長和計劃將此前的整體交易分拆成若干資產包，使每個資產單元可以擁有各自的持股結構。



各資產組合擁不同股權結構

知情人士表示，這種安排可給中國遠洋海運集團在諸如非洲等一些與中國友好地區的港口更大的股權，而意大利富豪Gianluigi Aponte的Terminal Investment Ltd和美國貝萊德則可以在其他地區擁有更大股權。

2025年5月23日，巴拿馬甘博亞，圖為一艘載有石油產品的油輪駛向巴拿馬運河。（Reuters）

一位知情人士稱，中國官方向中遠集團表示這種安排是可行。美國1月份逮捕委內瑞拉領導人馬杜羅的舉動，讓中國官員們感到拉美地區的不確定因素正在增加。

《彭博》此前報道，該項整體涵蓋43個港口的交易談判，因為包括兩個具有戰略地位的巴拿馬運河港口，從而使得中國在通過中遠介入之後，進展遲緩。

巴拿馬港口公司 - 克里斯托瓦爾港 - 巴拿馬（長和官網）

報道﹕或有助緩解各地區監管當局憂慮

就推動交易而言，將整體轉讓的交易分拆成若干資產包，有助緩解各個相關地區監管當局的不同擔憂，以保證相關談判能繼續推進。目前圍繞巴拿馬港口的不確定性尚未解決，該國當局正在質疑長和經營這兩個港口的權利。