鮑威爾拒談傳票及卸任後規劃　稱庫克案為聯儲局113年史上最重要

美國聯儲局周三（1月28日）一如預期維持利率不變，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）隨後會見記者。這也是自鮑威爾收到大陪審團傳票以來，首次公開會見傳媒。不過，他表明不會就傳票一事作出闡述，也拒談在5月聯儲局主席任期結束後的計劃。 對於記者問到會否在5月離開聯儲局，他表示無可奉告，也拒談會否與新主席共事。此外，他也拒絕就美匯貶值發表評論，稱這是財政部的職責，而不是聯儲局的職責。



鮑威爾表示，美國經濟在去年以穩健的速度擴張，經濟在堅實基礎上進入2026年。目前，失業率已出現一些企穩跡象。聯儲局現行貨幣政策，有助於在實現確保就業、下調通脹兩大目標取得進展。他指出，目前住房業活動疲軟、消費者支出表現強勁、商業投資持續擴張，目前的政策立場是適當的。

未談減息時機 但稱無加息預期

鮑威爾表示，此前的聯邦政府停擺，很可能拖累美國去年第四季的經濟增長，但情況將被逆轉。他又重申，通脹所以居高不下，很大程度上與關稅有關，但預計關稅對商品的影響將在今年達到峰值，然後下降。

他表示，目前通脹仍略高於目標。就業與通脹之間仍存在一些緊張關係，但已有所緩解。 至於對於何時再次減息的具體標準，他表示無意闡述，但稱沒有人預計下次會議將加息。他重申，聯邦公開市場委員會（FOMC）並將繼續逐次會議作出決策。

圖為2026年1月21日，美國聯儲局理事庫克（Lisa Cook）抵達最高法院，大法官正審議總統特朗普（Donald Trump）試圖將她免職的動議。 （Reuters）

自稱有必要赴最高院旁聽 重申聯儲局獨立性重要

對於日前為罕有地親赴最高法院，旁聽總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）試圖罷免聯儲局理事庫克（Lisa Cook）的案件。他表示，因為這或許是聯儲局113年歷史上最重要的案件。對於其出席是否出於政治動機的問題，他直言：「我覺得很難解釋我為什麼不去。」他又強調，自己將繼續以客觀態度履行職責，致力於為美國人民服務。

鮑威爾重申，聯儲局的獨立性使該機構能夠更好地服務公眾，如果聯儲局失去獨立性，將難以恢復信譽。而聯儲局獨立性的意義在於，避免由直選產生的官員來掌控貨幣政策的制定過程。

FOMC仍致力於在長期實現充份就業，並將通脹下調至2%的目標。鑑於經濟前景的不確定性仍較高，委員會密切關注就業及通脹兩個方向上的風險。