美國議息｜聯儲局維持利率不變　符合市場預期　兩理事投反對票

美國聯儲局周三（1月28日）公布議息結果，宣布維持利率不變，合乎市場預期。聯邦基金利率目標範圍維持在3.50厘至3.75厘。聯儲局此前已連續三次降息後，市場普遍預期短期內按兵不動。而聯邦公開市場委員會（FOMC）會後聲明顯示，與會者分歧繼續存在。



圖為2022年6月14日，位於美國華盛頓特區的聯儲局大樓。（Reuters）

米蘭及沃勒促減息0.25厘

聯邦公開市場委員會（FOMC）會後聲明顯示，委員們並非一致同意此次的利率決定。聲明顯示，聯儲局理事米蘭（Stephen Miran）、聯準會理事沃勒（Christopher Waller）對本次利率決議持反對意見，兩人均支持減息25個基點。

聲明顯示，根據可用指標，美國經濟活動以穩健步伐持續擴張。就業增長仍偏低，失業率已顯現出一定的穩定跡象；通脹水準仍然略高。

FOMC仍致力於在長期實現充份就業，並將通脹下調至2%的目標。鑑於經濟前景的不確定性仍較高，委員會密切關注就業及通脹兩個方向上的風險。

2026年1月28日，美國紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳，螢幕上顯示的聯儲局議息結果。（Reuters）

重申按數據及風險情況決定政策

為支持上述目標，委員會決定將率維持不變，對於進行進一步調整的幅度及時機，委員會將審慎評估最新公布的數據、不斷演變的前景，以及風險的平衡狀況。

如若出現可能阻礙實現目標的風險，委員會將準備在適當情況下調整貨幣政策立場，重申會綜合考慮廣泛的訊息，包括勞動市場狀況、通脹壓力及通膨預期，以及金融和國際情勢的發展。

根據芝商所的FedWatch工具，市場目前預計聯儲局今年將降息一到兩次，最有可能在6月和12月。