美股｜聯儲局利率不變　道指收市升12點　 標指升穿7000點後倒跌

美國聯儲局周三（1月28日）一如預期維持利率不變，儘管標指早段曾首次升穿7000點大關，但至收市輕微倒跌。道指在早段曾漲146點後，至收市微升12點；納指漲0.17%。



本港時間1月28日

【05:18】聯合健康反彈4%

道指收市報49,015.60點，升12.19點或0.02%；納指收報23,857.45點，漲40.35點或0.17%；標普500指數收報6,978.03點，跌0.57點或0.01%。

其中，聯合健康（UnitedHealth ）經前一天瀉近兩成後，周三反彈4.01%，為升幅最大道指成份股。重磅科技股方面，Nvidia漲1.59%，蘋果公司（Apple）則跌0.71%。

【05:05】中概股指數收漲0.32%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升0.32%。其中，阿里巴巴ADR漲1.70%。

【04:32】美元指數上揚 現貨金價再破頂

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於96.44，漲0.24%。其中，美元兌日圓最新報153.36，升0.73%。

金價上揚。現貨黃金每盎司最新報5,360.92美元，升179.14美元或3.46%；日內曾高見5,362.76美元的新高紀錄。

【04:31】油價漲逾1.2%

國際油價上揚，紐約原油期貨每桶收報63.21美元，升0.82美元或1.31%。倫敦布蘭特期油收報68.40元，漲0.83美元或1.23%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報89,574.12美元、24小時內約升0.2%。

【04:30】恒指夜期收報27,567點 低水260點

恒指夜市期指收報27,567點，跌250點，較恒指收市27,826點，低水260點，成交11,421張。

【03:27】標指升穿7000點後倒跌

道指最新報49,014點，升11點或0.02%；納指最新報23,864點，升47點或0.20%；標普500指數現報6,976點，跌2點或0.03%。

本港時間1月27日

【22:52】聯合健康反彈近3%

道指最新報48,994點，跌8點或0.02%；納指最新報23,946點，升129點或0.54%；標普500指數現報6,996點，漲17點或0.25%。

聯合健康（UnitedHealth）繼前一天急跌近兩成後，最新反彈2.93%，為升幅最大道指成份股。Nvidia漲1.63%、Tesla升1.52%、Amazon升0.93%。

【22:47】油價上揚

油價方面，紐約原油期貨現時每桶63.10美元，升0.71元或1.14%；倫敦布蘭特期油每桶報67.06元，漲0.47美元或0.71%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報89,418.94美元、24小時內約漲0.8%。