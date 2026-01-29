聯儲局議息｜分析師料鮑威爾今年5月離任前　息率將維持不變

美國聯儲局已於當地時間周三（28日）公布議息會議結果，一如市場人士預期，當局決定將聯邦基金利率維持在3.5厘至3.75厘。目前市場人士預期，當局在3月按兵不動機會率達到86.5%，更有分析師預期，在現任主席鮑威爾於今年5月退任前，聯儲局亦不會減息。另一方面，在今次議息會議中，有兩名理事﹕沃勒及米蘭投反對票，認為要減息0.25厘。有市場人士認為，被視為鮑威爾接任人之一的沃勒，作出有關決定是希望吸引總統特朗普注意。



圖為2026年1月28日，美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後主持記者會。 （Reuters）

在聯儲局公布議息結果後，多名分析師及市場人士發表意見及作出評論。Allspring的分析師Matthias Scheiber表示，就業市場趨於穩定、通脹粘性較強，使聯儲局選擇觀望，評估此前減息對美國經濟增長的支撐效果。當前利率水平似乎已接近中性利率，既能穩住就業，又有助於控制通脹。儘管如此，由人工智能推動的投資和資本開支熱潮，以及包括工業金屬在內的大宗商品價格大幅上漲，可能會導致今年通脹路徑更具粘性。市場已逐步消化去年年底預期的兩次減息中的一次。最大的關注點仍將是新一任聯儲局主席的人選宣佈，競爭格局依然開放，但普遍預期接替鮑威爾的人選將更偏鴿派。政府對美聯儲降息的壓力，今年仍將是一個持續存在的主題。

2024年11月12日，美國紐約，聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）出席結算所年度會議（Clearing House Annual Conference）時發表講話。

市場人士稱沃勒支持減息似為吸引特朗普關注

Carson集團首席市場策略師Ryan Detrick表示，聯儲局沒有掀起波瀾，市場普遍預期他們會按下暫停鍵。在鮑威爾5月後離開之前，可能都看不到任何減息。潛在的好消息在於，當局在勞動力市場方面提到了一些積極因素，但顯然通脹仍是一個擔憂點。Ryan Detrick指出，知道米蘭進入聯儲局就是為了攪動局面，但沃勒的選擇則多少有些耐人尋味，又表示沃勒的名字仍在潛在的下一任主席候選名單中，所以他認為沃勒也在試圖引起特朗普的注意，藉此表明自己依然堅定站在鴿派陣營。聯儲局的獨立性確實是一個現實問題，下一任主席將面臨巨大的減息壓力。

至於「美聯儲傳聲筒」的Nick Timiraos則在撰文內指出，聯儲局如期維持利率不變，且並未明確交代何時可能恢復減息。在12月的預測中，19名官員中有12名預計今年至少再降息一次是合適的。答案取決於以下哪種情形先出現，是就業市場的崩潰，還是通脹確信地重新向2%的目標回落。自12月以來，這兩者均未發生。就業增長已大幅放緩，但失業率保持穩定。受政府停擺導致的統計中斷影響，通脹數據變得撲朔迷離。如果勞動力市場沒有進一步走弱，下一次減息可能要等到鮑威爾今年5月的主席任期結束之後。

1月12日，工人在正在施工的聯儲局大樓外走過。（Reuters）

此外據CME「美聯儲觀察」數據顯示，聯儲局3月減息25個基點的機會率為13.5%，維持利率不變的機會率為86.5%。到4月累計減息25個基點的機會率為24.1%，維持利率不變的機會率為74%，累計減息50個基點的機會率為2%。