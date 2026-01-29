兩新股今起招股　養豬股牧原入場費3939元　大族數控每手約9676元

新股市場繼續熱鬧，內地生豬養殖企業牧原股份（2714）從今日（29日）起至下周二（2月3日）中午招股，計劃發行2.7億股H股，一成於香港作公開發售，最高發售價為39元，集資最多106.8億元，每手100股，一手入場費3,939.3元。牧原股份預期將於2月6日掛牌買賣。摩根士丹利、中信証券、高盛為聯席保薦人。



牧原股份A股（深圳：002714）周三（28日）收報45.14元（人民幣‧下同）（約50.63港元），市值2,465.9億元，相當於牧原股份H股最高發售價較A股折讓23%，A股水位29.8%。

牧原引平安人壽及Jane Street為基投

牧原股份引入Charoen Pokphand Foods、豐益、中化香港、香港豫農國際、加皇環球資產管理（亞洲）有限公司、富達基金、Perseverance Asset Management、上海高毅及華泰資本投資有限公司（與高毅場外掉期有關）、平安人壽保險、大家人壽、UBS AM Singapore、美的發展控股BVI、Millennium、Jane Street為基石投資者，認購金額6.9億美元。

大族數控基投包括GIC Private Limited

至於印刷電路板（PCB）設備製造商大族數控（3200）亦同樣從今日至下周二起招股，該公司計劃發行5045.2萬股H股，一成於香港作公開發售，最高發售價為95.8元，集資最多48.3億元，每手100股，一手入場費9,676.6港元。大族數控預期將於2月6日掛牌買賣，中金公司為獨家保薦人。

大族數控A股（深圳：301200）周三（28日）收報165.85元（約186.03港元），市值705.7億元，大族數控H股最新發售價較A股折讓48.5%，A股水位94.2%。

大族數控引入宏興國際、、GIC Private Limited、SIMSL、SIMHK、HHLRA、MSIP、富國、西藏源樂晟及CICC Financial Trading Limited（與西藏源樂晟場外掉期有關）、工銀理財、Wind Sabre、豪威香港為基石投資者，投資總額3.1億美元。

卓正醫療一手入場費3363元

此外從今日起招股的新股，亦包括中國私立醫療服務機構卓正醫療（2677），計劃發行4,750萬股，一成於香港作公開發售，招股價介乎57.7元至66.6元，集資最多3.2億元，每手50股，一手入場費3363.6元。卓正醫療預期將於2月6日掛牌買賣，海通國際、浦銀國際為聯席保薦人。

卓正醫療引入Health Vision、金域醫學檢驗、明略科技 卓正醫療引入Health Vision、金域醫學檢驗、明略科技（2718） 、小鵬汽車（9868）聯合創始人何小鵬全資擁有的Galaxy Dynasty為基石投資者，投資金額共9078.8萬元。