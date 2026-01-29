嘉利國際深度綁定Nvidia AI供應鏈　訂單落地　爆發可期｜彭偉新

嘉利國際於2025年9月成功獲納入Nvidia的伺服器機殼及機櫃組件合格供應商及推薦供應商名單，顯示其在AI伺服器市場中日益重要的角色後。該合作將直接支援Nvidia自家的DGX伺服器及數據中心的快速發展，這表明嘉利國際的技術能力和生產質量獲得了行業領頭羊的認可。隨著此合作的確立，嘉利國際將能夠穩定地獲得來自Nvidia的訂單，這不僅能增強集團的業績，還有助於提升其在行業內的市場地位。通過為Nvidia提供高品質的機殼及機櫃組件，嘉利國際將有機會進一步拓展其客戶群及市場份額。此外，該合作將使嘉利國際在技術研發和產品創新方面獲得更多資源，促進集團在未來的技術進步。



而經過了超過一季的時間後，嘉利國際於1月21日自願公佈，宣布其與Nvidia之前所簽訂的機殼設計開發已順利完成，並成功通過了客戶的樣品驗證，這標誌著該項目的重要里程碑。集團目前已準備進入量產階段，這一進展不僅強調了嘉利國際在高端AI伺服器機殼設計與生產方面的技術實力，也展示了其在供應鏈中的關鍵角色。隨著機殼的量產，嘉利國際將能夠滿足Nvidia對其下一代伺服器的需求，為其業務增長提供穩定的支撐。這一合作不僅顯示出嘉利國際的研發能力，也大大提升了其在AI基礎設施市場的競爭地位，預示著未來可能迎來更大的訂單及業績貢獻。

而在同一份公告中，集團表示已成功獲得該名客戶「新一代人工智能架構」的樣板訂單需求，而該訂單涵蓋網絡交換器機箱、AI運算機箱及伺服器機架，並預計於2026年內陸續交付。而交付期與Nvidia剛公佈的Vera Rubin新系列推出時間完全吻合，因此，筆者相信集團在公佈中所提及的「新一代人工智能架構」，就是Nvidia的Vera Rubin系列AI系統。這一進展表明嘉利國際不僅能夠滿足高端技術要求，還進一步強化了其在Nvidia供應鏈中的關鍵角色。

取得此樣板訂單意味著嘉利國際已經進入了Nvidia的核心供應鏈，一直在參與Nvidia的新品開發，這將為集團未來的業務增長和市場擴展奠定堅實的基礎。隨著AI技術不斷演進，該樣板訂單將有助於嘉利國際把握未來的商機，增強其在全球AI基礎設施市場中的競爭優勢，並為當前和未來的客戶提供更高效的解決方案。這也有利於提升嘉利國際的市場地位，促進長期穩定的業績增長。另外，集團在短短幾個月時間就獲取了Rubin DGX, JB MGX以及網絡網絡交換器等多個項目，快速得到Nvidia的認可，反映了集團在伺服器設計及生產的實力，並且有能力提供各類複雜創新的機械工程解決方案。

另外，除了在GPU伺服器的產品錄得強勁增長外，集團目前獲得來自美國科技巨頭的ASIC訂單，顯示集團在高端技術產品領域的強勁競爭力。自2025年第三季起，該集團已開始量產這些訂單，並預期在2025年下半年迅速提升ASIC相關伺服器機殼的交付量。隨著AI基礎設施的快速發展，市場對於高性能計算需求日益增加，這為嘉利國際提供了更多商機，加強集團在行業內的地位。在滿負荷運作狀態下，嘉利國際的中國和泰國生產基地已具備穩定的產能，以應對不斷增長的訂單需求。特別是位於泰國的廠房，已啟動擴產計劃，以確保能夠靈活應對市場需求變化。這一策略不僅提升了生產能力，也加快了交付速度，使嘉利國際能夠更好地滿足客戶的需求。

嘉利國際(01050)於去年9月1日至今年1月28日期間的資金流狀況。（圖1）

集團過去12個月的營運毛利率為15.2%，資產回報率為7.7%，股本回報率為16.8%，整體利潤率水平均高於行業平均值。過去一年的派息比率為54%，今個財年已派發0.045港元的追蹤全年股息，對應追蹤年股息率約1.79厘。現階段這個股息率及派息回報水平確實不算特別吸引。然而，展望未來幾年，全球AI基礎設施投資預計將大幅增加，規模有望達到數兆美元。這一龐大市場機遇將為嘉利國際帶來非常正面的推動作用。由於集團在供應鏈中的技術門檻與產能優勢，隨著大型科技企業持續投入資金升級AI基礎設施，嘉利國際將顯著受惠，直接帶動業務快速增長。屆時，集團的盈利能力有望實現大幅躍升，進而推動股息率及整體投資回報顯著提升。這不僅鞏固集團現有的業務穩定性，更為其長期可持續發展奠定堅實基礎，助力嘉利國際在全球市場維持領先地位。

嘉利國際於1月28日以2.63港元收市，升0.08港元或3.14%。集團過去5年的平均Beta值為0.36，系統性風險低於大市。52周最高位曾見3.13港元，而最低位則曾見0.61港元，以現價2.63港元計，嘉利國際的股價較50天線只高出3.95%，不過則較200天線高出61.85%，反映出短期股價經過一輪上升後，已在高位進入整固走勢。

嘉利國際自去年9月1日至今年1月28日期間，股價錄得超過1.4倍的升幅，即使股價持續上升後並在2.50港元至3.00港元水平徘徊，不過，未有錄得資金淨流走，反映出在高位橫行期間，仍然能維持投資者繼續看好，尤其是大戶投資者仍然持續地投入0.18 億港元的新資金，即使期內錄得散戶投資者的0.19 億港元的資流出仍然未有令到走勢轉弱(見圖1)。隨著大戶投資者的坐貨比率由最高14.62%跌至 -18.76%後，近日已成功由低位反彈並於1月28日返回0.61%，暗示資金動力正在改善中，有助股價維持繼續向好的機會。而近日股價在50天線水平附近徘徊，反映出投資者仍然等集團的利好消息公佈，隨著嘉利國際獲人工智能領先企業的訂單，相信股價有望繼續作出反彈，並會以之前高位3.00港元作為短期的反彈目標。投資者可以在2.55港元水平買入，上望3.00港元，只要股價未有失守近月的橫行走勢底部2.37港元，暫時亦毋須沽出止蝕。

