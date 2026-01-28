長飛光纖光纜：AI數據中心爆發需求　空芯光纖領跑｜彭偉新

長飛光纖光纜 (6869)的主要業務包括光纖、光纜及其相關產品，根據最新報告，光傳輸產品和光互聯元件的收入分別佔總收入的65%和25%。集團的亮點在於其在光纖光纜市場的領導地位，以及在第三代半導體及空芯光纖等新技術上的創新。中短期內，長飛將受惠於AI數據中心需求的增長，尤其是高端產品如空芯光纖的推廣，並且有望透過數據中心及AI解決方案帶動整體業績上升。長期來看，集團可望因應中國電信市場回暖及海外市場擴展而獲得進一步增長。綜合來看，長飛光纖光纜的主要亮點在於技術創新、規模效益及市場需求的穩定回升。

光纖光纜行業具有明顯的周期性，通常與全球通訊需求的增長息息相關。隨著技術的快速發展，數據流量不斷增加，推動了行業的增長。然而，競爭也相當激烈，市場上有多家主要供應商，導致價格競爭加劇，影響利潤率。整體營運成本方面，隨著原材料價格上漲及生產成本的提升，企業需更加注重成本控制與效率提升，才能在競爭中保持優勢。因此，企業必須在技術創新及供應鏈管理上進行持續投資，以應對行業變化和市場需求。

而長飛光纖光纜擁有多項專利技術，有助提升產品在行業內的優勢，而專利技術包括空芯光纖技術，有提高信號傳輸效率並減少信號損失，適用於高速通信網絡需求，未來有助於滿足5G及數據中心的傳輸需要。另外，高性能光纖材料，能有助於延長光纖使用壽命及提升抗干擾能力方面表現突出，能夠適應各種嚴苛的環境。另外，為了要針對智能化數據中心的需求，長飛擁有多項與光互聯相關的專利，這些元件能夠提高數據處理的速度及效率。再加上集團改進的光纜組裝技術可以降低生產成本，加快交付速度，提升市場競爭力，而該等技術成為了支持集團在市場競爭力的重要元素。

至於對集團股價前景的利好催化劑包括數據中心需求增長成為推動集團增長的主要推動因素。隨著人工智能（AI）和雲計算的普及，對於數據處理能力的需求劇增，這直接促進了光纖產品的銷售。預計未來五年，數據中心市場的需求將以年均X%的速度增長，這為長飛帶來了穩定的收入來源。市場對高效能光纖的需求，促使公司不斷創新，提升了競爭力和市場份額。另外，內地政府在基礎建設及數字化轉型方面的政策，為產業創造了有利的環境。這樣的政策不僅提升了市場需求，也鼓勵企業加大投資，為長飛的業務擴展提供了良機。加上集團在新興市場的積極佈局，提升了其全球市場的競爭力。同時，5G技術的推廣加速了基站和光纜的部署，為長飛帶來了穩定的增長機會。

長飛光纖光纜上日以 65.150 港元收市，全日上升

2.35 港元或 3.74%。集團過去5年的平均Beta值為 0.34，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 65.8

港元，而最低位則曾見 12.22港元，以現價

65.150 港元計，長飛光纖光纜的股價較 50 天線高出 44.7%，另外，現價亦較 200 天線高出 94.15%，反映走勢非常強勁，雖然有機會作出回調，但由於整體強勢未有逆轉，因此，有望見股價先行作出回調後，後市仍然有進一步反彈。另外，長飛光纖光纜自去年9月2日至今年1月27日期間，股價錄得44.84%的升幅，該期間共錄得19.44

億港元的資金流入，當中大戶佔其中的22.69 億港元，而散戶則佔當中的-3.27

億港元。大戶對散戶資金流比率為 6.9 比 -1 (見圖1)，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上10.63%；而最低曾經跌至 -21.24%，但到了1月27日當日，則已經重返至10.27%水平，反映出整體的資金動力已經回穩並有助推動股價作進一步的上升。

長飛光纖光纜的股價於去年9月升上65.00港元見頂後，曾一度作出回調並最低跌至31.14港元後，股價由低位反彈，成功收復50天線後便持續反彈，更於昨日成升破9月份的前頂，由於整體的資金流及技術走勢均見配合，因此，預期股價仍然有進一步上升的機會。投資者可以在股價返回63.00港元水平才買入，若果以前回調幅度的1.618倍作為反彈的目標，股價有望升上最高位見86港元，不過，暫時先以市場上給予的目標價最高水平65港元作為短期主要阻力，若果股價未有失守去年12月23日頂部支持位58.50港元，暫時毋須沽出止蝕。

圖1：長飛光纖光纜(06869)於去年9月2日至今年1月27日期間的資金流狀況

