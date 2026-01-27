網易雲音樂(9899)2025上半年盈利亮眼　股價築底回升持續｜彭偉新

網易雲音樂是中國領先的在線音樂串流平台，主要業務分為在線音樂服務與社交娛樂兩大板塊。2024年，在線音樂服務收入達53.55億元，占總收入的67.4%，成為核心驅動力；社交娛樂收入則為25.96億元，占比32.7%。集團憑藉強大的版權合作與豐富曲庫，持續擴大音樂內容資源，並積極支持原創音樂創作，有效提升用戶付費意願與黏性。網易雲音樂的最大亮點在於其社區驅動的社交化音樂體驗，透過評論區、歌單分享、互動等功能，打造獨特的音樂社交氛圍，特別深受Z世代年輕用戶青睞，強化了整體用戶黏性。



此外，平台注重技術創新，運用個性化推薦算法，提供精準的音樂發現體驗，進一步推動付費用戶增長。展望未來，中短期內將受益於流媒體市場擴張、社交功能優化及付費用戶增加；長期而言，隨著數字音樂市場持續成長，網易雲音樂將深化與唱片公司合作，進一步豐富曲庫，鞏固競爭優勢。而網易雲音樂以差異化的社區運營、多樣化內容及強勁付費潛力，在競爭激烈的音樂串流市場中占據獨特一席之地。

中國數字音樂行業目前呈現穩健增長態勢。2024年中國數字音樂市場總規模約達2113.5億元人民幣，同比增長10.8%，其中流媒體服務占比持續提升，成為主要驅動力，用戶規模穩居全球首位。全球音樂串流市場亦保持強勁擴張，錄製音樂收入中串流占比已超69%，預計未來數年複合增長率維持高位。行業競爭格局已形成多強主導局面，以Spotify、騰訊音樂及網易雲音樂等平台為核心，市場集中度高，競爭激烈。各平台面臨高昂版權採購成本，但透過精細化運營、成本控制及社交娛樂功能優化，毛利率逐步改善。2023-2024年間，營運策略聚焦核心音樂內容、在版權與社交間尋求平衡，有效提升整體盈利能力。網易雲音樂在此環境中憑藉社區驅動的社交體驗及原創內容支持，在Z世代用戶中維持較高黏性與付費潛力，受益於行業增長紅利，未來仍有擴張空間。

網易雲音樂2025年上半年（截至6月30日）財務表現呈現「營收下滑、盈利提升」的特徵。公司實現總收入約38.3億元人民幣，同比下降6%，主要受社交娛樂服務板塊戰略性收縮影響，該業務收入大幅下滑。然而，在線音樂服務收入達29.7億元，按年增長16%，佔總收入比重升至約78%，成為核心驅動力，其中會員訂閱收入持續雙位數增長。而受惠於精細化成本控制及營運效率提升，集團的毛利率達36.4%，創同期新高；營業利潤同比增長40.8%至8.4億元人民幣，調整後經營利潤亦顯著改善，顯示盈利能力明顯增強。整體而言，儘管總收入承壓，網易雲音樂透過聚焦核心音樂內容、優化社交功能及加強付費轉化，成功實現盈利質量提升，在競爭激烈的數字音樂市場中維持穩健發展態勢。

網易雲音樂(09899)於去年9月1日至今年1月26日期間的資金流狀況。（圖１）

網易雲音樂上個交易日以 183.8 港元收市，全日上升 6.00 港元或 3.37%。集團過去5年的平均Beta值為 1.29，系統性風險高於大市。52周最高位曾見 303.4 港元，而最低位則曾見 110.8港元，以現價 183.8 港元計，網易雲音樂的股價較 50 天線低 4.04%，另外，現價亦較 200 天線低 25.35%，整個股價仍然偏低，並未有股價過高的狀況。網易雲音樂自去年9月1日至今年1月26日期間，股價錄得34.66%的跌幅，不過，在該期間共錄得15.52 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的9.87 億港元，而散戶則佔當中的5.65 億港元，大戶對散戶資金流比率為 1.7 比 1 (見圖1)，反映出雖然大戶投資者仍然是股價走勢的主導角色，但散戶投資者亦有較大的參與度。至於同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上17.77%，而最低曾經跌至 -7.38%，至於1月26日當日則已重返5.97%，反映出大戶投資者的整體資金動力已開始回升，將有助股價的上升動力轉強。

網易雲音樂的股價在2024年8月和9月間，曾兩度觸及88.00港元價位後築底，特別在9月第二次回落至該水平時，9天RSI指標已提前觸底，並出現RSI底背馳訊號。隨後股價呈現逐步上揚的格局，直至去年7月觸及303.4港元峰值後轉而回落。之後股價持續震盪，並在突破50天線支撐後加速下滑，上周三低見171.7港元，此時走勢顯示出潛在轉折跡象，不僅9天RSI再次展現底背馳形態，該低點也相當接近前一波上漲總幅度61.8%的回檔預期位置，因此有理由推測股價可能已完成築底並啟動回升。若以從303.4港元高點展開的這波跌勢總跌幅為基準，計算38.2%的反彈幅度，可望上探222港元；若延伸至61.8%的反彈幅度，則可能接近250港元區域。建議投資者在183港元附近進場，先鎖定38.2%反彈位222港元作為初步獲利點，只要股價守穩近期低點，便可維持持倉，設定止蝕於170港元。

