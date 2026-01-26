核電訂單增+電網投資　哈爾濱電氣盈利穩　EPS預期上調｜彭偉新

哈爾濱電氣是內地發電設備製造商，主要業務包括發電設備的製造、銷售及提供電站工程服務。集團主要依賴於銷售大型發電設備（如熱電、水電、核電設備）及相關輔助設備，以及承接電站項目的總承包（EPC）服務和貿易業務而帶來財政資源。這些業務透過國內、外訂單的履行，收入主要來自設備交付、工程服務及現代製造服務。集團亦有從事出口業務，產品銷往亞洲、非洲、歐洲及美國等地區。



哈爾濱電氣的產品或服務類別主要分為四個核心部門，根據2025年上半年中期業績報告，集團主要是支持新能源轉型及傳統發電設備需求。以新能源為主體的新型電力系統是最大部門，涵蓋煤電、水電、核電、氣電及儲能設備，2025上半年收入約144.63億元人民幣，佔總收入64.3%，增長50.54%，毛利率16.84%，成為盈利主力。清潔高效工業系統包括環保產品及工業石化設備，收入約22.59億元，佔10.1%，增長5.28%，毛利率5.34%。綠色低碳驅動系統聚焦電動機及海洋裝備，收入約1.71億元，佔0.8%，但下降65.87%，毛利率6.69%，規模較小。現代製造服務系統則提供工程總承包、貿易、備件銷售及運維服務，收入約53億元，佔23.7%，其中EPC增長13.52%，現代製造增長26.65%，帶來海外擴張潛力。整體而言，新型電力系統主導收入及增長，但綠色低碳部門需改善表現。

中國國內對清潔高效能源設備的需求上升（如煤電升級、水電及核電項目），以及海外EPC項目的擴張。公司近年收益增長強勁，2024年全年收益增長達193%，遠超行業平均17%，主要得益於新訂單交付、營運效率提升及產品結構優化。未來增長動力預計來自中國「十五五」規劃對控制型電源（如煤電、水電、核電）的安裝需求增加，以及新能源轉型的配套設備。

哈爾濱電氣(01133)於去年8月29日至今年1月23日期間的資金流狀況。（圖1）

而哈爾濱電氣的看好因素可歸納為幾個主要方面，首先是核電訂單的回暖。市場專家預計，隨著國內核電建設進一步推進，核電設備的需求將顯著增加。這不僅有利於公司的業績增長，還可能進一步提高其市場份額。根據報告，新能源的投資及設施需求已經顯示出明顯的正向趨勢，使得公司未來的利潤增長空間廣闊。另外，國家在電網基建方面的增投也成為一大看好因素。根據“十五五”計劃，國家電網將投入4萬億元進行基礎設施建設，這將直接刺激電力設備的需求。相關專家指出，這一增長將超出市場預期，提供持續的業務增長機會。電網的升級將進一步提升哈爾濱電氣在市場中的競爭地位。

除了核電和電網，潛在的價格調整也是促進業務增長的關鍵因素。市場上有聲音表示，電力傳輸和分配價格可能會在新一輪檢討中上調，這有助於改善公司的收益模式，並提升整體盈利能力。此外，隨著全球對清潔能源的需求日益上升，公司的能源儲存及相關設備銷售預計將迎來新的增長機遇。這些因素共同支撐著哈爾濱電氣未來穩定且持久的增長潛力。

哈爾濱電氣上周五以 19.12 港元收市，全日上升 0.11 港元或 0.58%。集團過去5年的平均Beta值為 0.92，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 20.6 港元，而最低位則曾見 3.02港元，而自去年8月29日至今年1月23日期間，股價錄得1.38倍的升幅，該期間共錄得3.85 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的4.7 億港元，而散戶則佔當中的 -0.84 億港元。大戶對散戶資金流比率為 5.6 比 -1，反映出大戶投資者非常看好股份走勢，並成為主導股價走勢的動力，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上22.48%；而最低曾經跌至-7.46%，至於1月23日當日則為3.22%，大戶資金動力亦開始逐步好轉。

市場現時共有4位分析師對哈爾濱氣仍有進行調研覆蓋，預期2026年及2027年的全年收入分別可以達到545億及596.2億元人民幣，分別按年上升16.7%及9.4%，而兩年的每股盈利則為1.42元人民幣及1.83元人民幣，而預測市盈率會跌返11.9倍及9.3倍水平，明顯會低於市場同行的平均值59倍水平。按分析師所給予的目標價範圍由19港元至26港元為例，目標價中位數為22.24港元，以現價計算仍然有超過15%的上升空間。投資者以在股價返回20天線18.1港元水平買入，上望22港元，只要股價未有失守1月15日低位17.30港元的話，可以繼續持有並上望目標價22港元。

