美股｜納指收市升55點　納指跌0.72%　微軟瀉一成　Meta飆10.4%

美股周四（1月29日）個別發展，道指早段曾升277點後下滑，最多曾跌418點，至收市反升55點；納指則最多跌624點或2.61%後，至收市縮窄至跌0.72%；標指則從最多跌107點或1.53%，至收市微跌0.13%。其中，微軟（Microsoft）雲端業務收入表現不佳，令股價大幅下瀉，最多曾跌逾12%，至收市仍跌9.99%，為跌幅最大道指成份股。



圖為2025年12月1日，美國交易員紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間1月30日

【05:20】Tesla跌3.45% Salesforce挫6.09%

道指收市報49,071.56點，升55.96點或0.11%；納指收報23,685.12點，跌172.33點或0.72%；標普500指數收報6,969.01點，跌9.02點或0.13%。

其他重磅科技股方面，Meta業績理想及預測樂觀，抵消市場對人工智能（AI）成整增加的憂慮，股價飆10.40%；Nvidia漲0.52%，蘋果公司（Apple）亦升0.68%。不過，Tesla跌3.45%、Amazon跌0.53%。

另外，雲計算公司Salesforce股價挫6.09%。

【05:05】中概股指數收漲0.35%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升0.35%。其中，阿里巴巴ADR跌0.80%。

2025年1月9日，法國巴黎附近伊西萊穆利諾（Issy-les-Moulineaux）的微軟（Microsoft）辦公室，微軟標誌。（Reuters）

【04:37】美元指數下跌 現貨金價破頂後回落

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於96.28，跌0.17%。其中，美元兌日圓最新報153.06，跌0.24%。

金價回落。現貨黃金每盎司最新報5,324.79美元，跌92.53美元或1.71%；但日內曾高見5,595.44美元的新高紀錄。

【04:36】紐約期油漲3.5% Bitcoin跌穿8.4萬美元

美伊緊張局勢升溫，國際油價上揚，紐約原油期貨每桶收報65.42美元，升2.21美元或3.49％。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報83,835.38美元、24小時內約跌5.8%。

【04:30】恒指夜期收報27,829點 低水139點

恒指夜市期指收報27,829點，跌2226點，較恒指收市27,968點，低水139點，成交31,578張。

金價：圖為2012年5月8日，印度一家金飾店裡擺放著金條。（Reuters）

本港時間1月29日

【23:46】Tesla挫逾3% Nvidia跌逾2%

道指最新報48,702點，跌312點或0.64%；納指最新報23,304點，跌552點或2.32%；標普500指數現報6,886點，跌91點或1.31%。

微軟最新跌11.89%，為跌幅最大道指成份股。Nvidia跌2.30%、Tesla挫3.16%、Amazon跌2.38%。

【22:57】Tesla挫近2%

道指最新報49,108點，升92點或0.19%；納指最新報23,608點，跌249點或1.04%；標普500指數現報6,953點，跌24點或0.35%。

微軟最新跌10.99%，為跌幅最大道指成份股。Nvidia跌0.26%、Tesla挫1.90%、Amazon跌1.56%。

【22:55】油價漲逾4%

油價方面，紐約原油期貨現時每桶66.23美元，升3.02元或4.78%；倫敦布蘭特期油每桶報70.30元，漲2.93美元或4.35%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報87,345.40美元、24小時內跌逾2%。