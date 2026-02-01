特朗普煉金術　金價1個月飆近3成　投行大合奏最牛睇呢個價！

踏入2026年中港股市繼續上揚，A股創逾10年新高，恒生指數更加升穿28000點，即自2021年7月中以來新高。大市累計升幅超過8%，看到港股有這樣的表現，相信投資者定必「收貨」，不過相對而言，若投資者將資金，放在黃金及白銀等貴金屬，相信可以取得更佳回報。



截至1月29日，現貨金今年開局累計升幅大約28%，白銀升幅更加驚人，在不足1個月時間內升幅超過60%。若果投資者採取「穿金戴銀」的投資策略，肯定可以準備「過肥年」。

當然凡事絕不能以「事後孔明」方式評論。翻查資料，一年前每盎司金價仍處於3,000美元之下，誰又可以預測得到，金價可以在短短一年內，接連升穿3,000美元﹑4,000美元，以及5,000美元，三個大型心理關口。隨著金價已突破5500美元，外界已將目光落入會否突破6,000美元。

金價：圖為2025年1月10日，德國慕尼黑 Pro Aurum 黃金公司保險庫內堆放的金條。（Reuters）

為了壓抑貴金屬價格攀升，芝加哥商品交易所已多次上調貴金屬期貨合約按金，但是貴金屬價格仍然在上揚，反映出這股金價﹑甚至是貴金屬狂潮，絕非一時三刻可以平靜下來。

金價銀價會否再創新高，當然值得投資者關注。可是投資者卻不能夠只關注價格高低，而忽略燃點這場金價狂潮的原因，以及關鍵人物。

2026年1月27日，美國總統特朗普（Donald Trump）在艾奧瓦州發表關於能源和經濟的演講時做出微微舉起雙手的動作。（Reuters）

特朗普政策成金價上升推手

這場金價狂潮的導演及編劇是誰？相信不少人會指出是美國總統特朗普。自他上任以來金價便不斷攀升。當然會有人問及兩者關係何在？兩者關聯之處，在於一定程度上特朗普的政策，可以說是金價上揚的推手。

一方面「侵侵」上台以來，便針對不同貿易伙伴大打關稅戰，同時他劍指格陵蘭等軍事戰略要地，令美歐之間關係緊張。以及近期將部份軍力調往伊朗附近等舉動，促使市場人士對地緣政局變化的關注。相關消息觸發投資者避險情緒，投資者自然將部份資金。從美國國債及美股等美元資產，轉泊入具有避險功能的資產，黃金白銀等貴金屬自然受惠。

一名男子走在伊朗德黑蘭的街道上，2026年1月24日。（Ｒeuters）

另一方面特朗普希望透過壓低美元，鼓勵美國產品出口。其本人最近便明言，不擔心美元跌勢，又指出美元表現很好，希望美元可以回歸至自身應有水平，並認為這是合理做法。被外界視為容許美元貶值的信號。他又指出可以讓美元如搖搖一般上落。

事實上反映美元走勢的美匯指數，由「侵侵」自去年1月20日，再次入主白宮以來累計跌幅超過10%，並於日前一度失守96關口，為過去4年以來低位。由於投資者不願持有，美債及美股等美元資產，加上特朗普對美元的取態，促使美匯指數下挫。從現時情況來看，地緣政局與美元弱勢，相信在短期內難有太大轉變。其中有「美元微笑理論」之父之稱的分析師任永力，在「侵侵」發出不擔心美元貶值言論後，便指出有可能觸發美元新一輪貶值，因此金價及銀價再次創新高，相信已成為市場人士共識。

一眾券商對金價前景，更是一致看好對金價走勢的預測，絕對可以用「沒有最高位 只有更高位」來形容，有個別券商給出的目標價令人「大表意外」。

最近黃金價格暴漲，引發不少人搶購。（網絡圖片）

大行對金價看法 沒有最高位只有更高位

目前高盛及花旗等，傳統大型券商中最少有5間，預測金價可以觸及6,000美元。其中高盛預測在今年春季便可以達標，高盛解釋其看好金價的邏輯月，是建基於「恐懼與財富」之上，當中「恐懼」是來自美國政府財政赤字出現無序擴張，同時關稅政策存有不確定性，正好喚醒西方私人投資者的恐懼需求，並且以交易所買賣基金（ETF）資金流向，又指出目前投資者將資金從美債，轉泊入黃金以對沖全球風險。高盛指出，只要美國政府財政紀律未見有改善，這種來自恐懼貨幣貶值的配置便不會停止。

至於「財富」方面，高盛指出新興市場央行的買金行為，已發生結構性轉變，又直指自2022年地緣政治危機爆發，導致俄羅斯儲備遭到凍結後，負責管理儲備的機構對美元資產安全性的信任出現裂痕。高盛更預期，在2026年央行每月購入黃金的規模達到60噸，認為由「國家財富」推動的多元化配置，為金價帶來堅實的需求，可以不受高利率環境影響。

1月12日，工人在正在施工的聯儲局大樓外走過。（Reuters）

美國銀行﹑花旗德意志銀行及法國興業銀行，便是另外4間預測金價，可以觸及6,000美元的傳統券商。美國銀行分析師同樣預測，金價可以在今年春季觸及6,000美元，因為金價升勢的動能仍然未耗盡，同時指出參考過去4次黃金大牛市，金價可以在43個月內，累計升幅達到300%，若果當前牛市循著這個規律，觸及6,000美元不單止可以實現，而且是相當保守的預測。

同時美國銀行指出，由於成本上揚，以及今年北美13間主要黃金礦商會減產2%。隨著供應減少及成本因素，已封殺了金價下跌的空間，更加重要的是黃金是投資組合中主要對沖工具。因此美國銀行建議投資者，在投資組合中對黃金保持「超配」。

法興﹕三大動力推高金價

法興原來予金價的目標是5,000美元，可是當金價在1月26日升穿此關口後，便將目標價改為6,000美元，同時指出推動金價上揚的三大動力﹕分別為聯儲局減息預期﹑政策不確定性，以及持續的投資需求，只要不出現根本性逆轉，金價便沒有停止上升的理由。法興進一步指出，若果通脹再次抬頭，6,000美元只是金價上升的中途站。

德意志銀行給予的目標是6,900美元，是5間傳統券商中最高。德意志銀行指出地緣政局等因素，觸發投資者避險意識，成為推動金價上升動力。在報告內亦提出，黃金與白銀之間比率的修復，亦成為金價上升動力。

據參考資料顯示，過去10年金銀比平均為66，在去年5月時更高見100。在1月29日為47，金銀比大幅收窄，並跌至低於過去10年平均值，反映出銀價在自去年下半年快速攀升的情況。

銀價近期快速攀升。（GettyImages）

花旗及BMO資本市場看好白銀前景

當看到德意志銀行作出的預測後，覺得6,900美元的目標價是不可思議時。BMO資本市場的看法，相信會令人感到是難以置信。該券商指出在極端看好情境下，金價可以在今年第4季時可以觸及6,350美元，並且預期在明年可以進一步，攀升至8,650美元。若以近期金價處於5,500美元計算，即在短短一年內金價潛在累計升幅接近60%。

BMO資本市場不單止看好金價前景，同樣看好白銀，有關券商預測，每盎司白銀價格可以突破150美元。至於原因，同樣是因為地緣政局，以及貨幣政策趨勢等因素。

花旗同樣預期，白銀價格在今年內可以突破150美元，不過看法更加進取。該行認為是在未來3個月便可以達到此水平。目前白銀價格處於120美元左右，按此推算白銀價格在不足3個月內，累計升幅達到25%。花旗的分析師更進一步指出，假若黃金與白銀之間的比率，回落至32，這個在2011年時的低位時，白銀價格有機會上升至170美元。

在「侵侵」再度執政這一年多時間，黃金及白銀等貴金屬價格，出現節節攀升的局面，投資者若成功押注在貴金屬身上，自然是笑逐顏開。但是貴金屬價格會否一直上揚？或者是趨勢何時會出現變化？要成功預測得到，相信是不可能做到。可以做的事，便只有「金睛火眼」，緊盯特朗普政府的政策措施。