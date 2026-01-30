芯片設計商瀾起科技今起招股　入場費10797元　A股市值1859億人幣

內地芯片設計公司瀾起科技 （6809） 從今日（30日）起至下周三（2月4日）中午招股。瀾起科技計劃發行6,589萬股H股，一成於香港作公開發售，最高發售價為106.89元，集資最多70.4億元。每手100股，一手入場費10,796.8元。瀾起科技H股預期將於2月9日掛牌買賣。中金公司、摩根士丹利、瑞銀為聯席保薦人。



瀾起科技A股（上海：688008）周四（29日）收報162.18元（人民幣‧下同）（折合約182.22港元），市值1,859.3億元，即瀾起科技H股最高發售價較A股折讓41.3%。

現擁兩大產品線

瀾起科技是無晶圓廠集成電路設計公司，專注於為雲計算及AI基礎設施提供創新、可靠且高能效的互連解決方案。向客戶提供互連類芯片，包括內存互連芯片及PCIe （Peripheral Component Interconnect Express）/CXL（Compute Express Link）互連芯片，應用場景涵蓋包括數據中心、服務器及電腦在內的廣泛終端領域。根據弗若斯特沙利文的資料，按收入計算，於2024年位居全球最大的內存互連芯片供應商，市場份額達36.8%。

瀾起科技目前有兩大產品線：互連類芯片及津逮產品，其互連類芯片主要包括內存接口芯片、內存模組配套芯片、PCIe/CXL互連芯片及時鐘芯片。津逮產品主要由津逮CPU組成。

去年首9個月收入40.6億元，按年升57.8%，期內母公司擁有人應佔利潤16.3億元，升66.9%。

引阿里及泰康人壽等為基投

瀾起科技引入摩通的JPMIMI、UBS AM、Yunfeng Capital的New Alternative和New Golden Future、阿里巴巴 （9988） 的Alisoft China、Aspex、Janchor Fund、abrdn Asia、霸菱、AGIC、Hel Ved、華勤通訊、Huadeng Technology、中郵理財、泰康人壽、MY Asian、Qube為基石投資者，投資額4.5億美元。