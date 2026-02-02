長和賣碼頭｜摩通指巴拿馬法院裁決影響有限　海外碼頭或分拆出售

巴拿馬最高法院於上周四（29日）裁定與長和（0001）就巴拿馬運河兩端港口的特許經營權合同違憲，並且宣布取消合約，目前兩個碼頭由馬士基接手。消息公布後長和於上周五（30日）下瀉4.6%。摩根大通最新發表的報告指出，由於相關討論在去年初已進行，認為出現有關結果不令人意外，又指出前述提及的2個港口僅佔長和EBITDA不足1%，相信影響有限。



該行又指出有關新聞標題看似屬負面，但認為未必會對長和出售海外碼頭業務計劃帶來破壞。該行指出事兩個巴拿馬港口是出售計劃中，政治上最敏感的部分，如果巴拿馬碼頭退出，可能反而讓包括貝萊德財團、中美政府等多方更容易就條款達成共識，儘管最終的形式或規模可能與原計劃不同，例如，港口可能分別出售給不同買家，而不是單一財團。

巴拿馬港口公司 - 巴爾博亞港 – 巴拿馬（長和官網）

不過該行又指出，要獲得所有各方同意仍是一項挑戰，但即使沒有港口出售，長和仍在尋求其他方式釋放價值，包括潛在的零售業務分拆以及電訊業務上市。從基本面來看，摩通相信長和正步入溫和的盈利復蘇軌道，未來三年複合年增長率4%，維持「增持」評級，目標價68元。

瑞銀﹕巴拿馬兩碼頭佔長和整體EBITDA不足1%

另一大行瑞銀指出，巴拿馬兩個港口僅佔長和旗下和記港口EBITDA的5%，以及長和整體EBITDA的0.8%，但基於長和早前進行的出售部分港口業務，包括兩個巴拿馬港口，故對長和來說事件存在下行風險。

不過，瑞銀又指，外電曾報道，長和正在考慮將港口交易拆分為多個部分，並採用不同的股權結構。瑞銀予長和「買入」，目標價67元。