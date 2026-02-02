金管局︰港經濟增長穩健樓市回穩　惟商業房地產貸款素質仍受壓

金管局總裁余偉文表示，香港經濟繼續穩中有進，經濟增長保持穩健，港股及新股集資額上升，私營部門情緒有所回升，港元保持平穩，樓市交投回暖，樓價回穩。今年外圍仍有不明朗，包括聯儲局減息速度、地緣政局等不明朗，金管局會繼續密切監察市場變化和維持香港金融穩定。



去年底特定分類貸款比率維持相若水平

余偉文在立法會財經事務委員會會議上表示， 本港樓價自去年第二季回升，全年升3.3%，終止3年跌勢。今年首數周，地產代理領先指數顯示樓價升1.6%，交投繼續暢旺。

金管局副總裁阮國恒表示，過去數年銀行貸款總量收縮，但隨著貸款成本下降，去年總貸款量恢復上升趨勢，本地及境外使用貸款或貿易融資均見溫和增長。去年第2季末特定分類貸款比率1.96%，第3季末升至1.98%，年底數字仍在整合，但據初步數字看，應該維持相若水平。

銀行整體撥備覆蓋率仍高

阮國恒指出，信貸質素挑戰依然大，因為內地及本地的商業房地產相關貸款都有壓力，金管局會與業界密切管理相關信貸風險。但他認為，風險可控，因為銀行整體撥備覆蓋率仍高，撇除抵押品價值的撥備覆蓋率達65%，考慮到抵押品現時市場價值變現能力，撥備覆蓋率達150%。

他又表示，中小企融資專責小組近期已開會商討今年工作，主要是銀行提供實質資金支持、各項中小企升級轉型支援等。金管局亦會推動銀行業知識產權融資業務，目前業務量很小，透過與商務及經濟發展局、知識產權署、銀行業界推出沙盒，期望能夠累積經驗，建立香港知識產權融資生態圈。