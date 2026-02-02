現貨金價未止瀉　失守4500美元　跌幅近9%｜商品期貨

金價再度下跌，現貨金曾挫逾9%，同時每盎司價格失守4,500美元。



現貨金最新報4,460.54美元，跌433.69美元或8.86%；紐約期金每盎司最新報4,558.7美元，跌186.4美元或3.93%。

白銀同樣遭到投資者拋售，紐約期銀每盎司最新報75.79美元，跌3.13%，現貨銀每盎司最新報73.3984美元，瀉13.85%。

分析師指白銀市場仍臨流動性不足問題

對於白銀價格走勢變化，威廉博萊（William Blair）高級企業信貸和可持續發展分析師Alexandra Symeonidi指出，美國總統特朗普提名新任聯儲局主席，緩解了市場對聯儲局獨立性的憂慮並帶動美元轉強，但同時引發貴金屬全面拋售。其中白銀跌幅最大，價格跌至每盎司100美元以下。不過，美元強勢並非唯一原因。白銀ETF從年初開始持續有資金流出，到一月底隨著投資者趁高價獲利了結，拋售進一步加快。此外，今年的投機性倉位已經減少，目前仍處低配狀態。金銀價格比於近期高位中跌至50以下，明顯低於60至80的長期平均水平，亦是白銀估值過高的跡象。

展望後市，白銀市場仍面臨流動性不足的問題，可能導致價格繼續大幅波動，而供求數據顯示今年白銀供應依然短缺。另一方面，投機性倉位已減弱並維持低配狀態，意味著近期升勢或非由投機活動所推動。不過，佔白銀總需求約六成的工業需求仍然疲弱，且銀價年初至今累計仍處於高位。整體而言，預計白銀以及整體金屬市場的波動情況將會持續。

銀價急瀉逾13%。（Getty Images）

金管局稱外匯基金以保本先行 不宜配置太多貴金屬

另一方面，金管局副總裁李達志今日出席立法會財經事務委員會時表示，由於未來市場不確定性甚多，特別是地緣政治以及美國息率走向，因此外匯基金投資需要分散風險，不會偏重某一種資產。雖然貴金屬有一定的投資價值，但是價格變化與債券或投資一間公司有所不同。由於外匯基金以保本先行，因此相關配置未必適宜增加非常多。

他進一步指出，目前外匯基金持有少量實金，商品投資組合中亦有少量與黃金相關，雖然過去兩年金價升幅強勁，但剛過去周末跌幅驚人。