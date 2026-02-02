金價暴跌！北京首飾賣場迫爆　有人拖篋抄底　賣金要排3.5小時隊

近日，國際金價出現「史詩級暴跌」，國內品牌黃金飾品克價大幅回調。2月1日，被稱為「中國黃金第一家」的北京菜百首飾商場擠滿了來「抄底」的消費者，也有不少人擔心金價繼續下跌，到商場出售黃金，工作人員表示：「至少需要等待三個半小時」。



北京菜百首飾商場一層購金看金的消費者。（紅星新聞）

商場內銷售的金飾。（紅星新聞）

銷售區：有人拖行李箱來「抄底」

《紅星新聞》報道， 過去一周，國際金價從歷史峰值斷崖式回落，受其影響，國內期貨、股票、基金和消費市場劇烈震盪。2月1日，北京菜百首飾商場的銷售區擠滿了看黃金和購買黃金飾品的人，有些人還拖着行李箱。

現場有消費者和伴侶視訊通話，挑選了一個50多克的金手鐲。「我是上周從湖北襄陽來北京旅遊的，打算今天下午回去，但是看新聞說這兩天黃金價格下跌，愛人讓我抽半天時間專門來看看。」

還有消費者表示，因為很快要舉行訂婚儀式等「黃金剛需」，所以過來挑選黃金飾品。例如來自北京的劉先生和女朋友一共選購了7萬多元（人民幣，下同）的黃金飾品。

排隊的人繞樓層一圈 至少等三個半小時

工作人員表示，目前至少需要等待三個半小時。（紅星新聞）

在商場三樓一角，幾個專門回收金飾的區域也同樣火爆。等待回收的人幾乎繞了商場三層區域的一整圈。隊尾一名舉着「回購業務驗證」隊尾的工作人員表示：「想要出售黃金的話就在這裏排隊，目前至少需要等待三個半小時。」

排隊的北京市民翟女士表示，自己帶來了一個30多克的金手鐲。因孩子工作遇到困難，她想趁現在把鐲子賣掉幫襯一下。另有25歲的上班族方女士將自己2025年初購買的金掛飾出售，打算春節後出國旅行。

大屏幕上顯示着實時金價。（紅星新聞）

一名菜百首飾工作人員表示，因金價三天連跌，來賣金的人增多。「有些人早晨還沒開門就過來排隊了」 。相比黃金銷售區的火熱，鑽石銷售區則比較冷清。今年1月，「1.8萬買的鑽戒如今僅賣180元」等關於鑽石貶值的話題頻頻登上微博熱搜。

「相比於鑽石，大家還是覺得黃金更保值吧。」北京市民孫女士表示，自己的女兒打算在今年夏天結婚，之前希望買一個鑽石戒指作為紀念，但是在孫女士的建議下，最終還是購買黃金飾品。