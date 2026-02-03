馬年換新鈔｜滙豐渣打及中銀今日起　提供新鈔兌換【附安排】

今日（3日）已是年十六，距離丙午馬年大年初一尚有兩星期，相信不少讀者已開始為歡渡農曆新年作出準備，前往銀行換新鈔及迎新鈔封利是為其中一項動作。金管局及三間發鈔銀行（滙豐、渣打及中銀香港）三間發鈔銀行的分行，即日起至年廿九（16日）（星期一）提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換。「迎新鈔」即雖舊仍簇新的鈔票，適合封利是之用。



金管局表示為方便市民換鈔，三間發鈔銀行會採取適當的措施，包括：

(1)於提供換鈔服務的首三天，即2月3日（星期二）至2月5日（星期四），提早營業時間至早上八時，及指定上述的額外營業時段（即早上八時至九時）專門用作提供換鈔服務；

(2)自1月27日（星期二）起提供網上預約兌換新鈔及「迎新鈔」服務，發鈔銀行會於下周內公布有關服務詳情；及

(3)實施人流管理措施，例如在有需要時向排隊輪候的市民派籌及作出分流安排。

金管局﹕市民無需服務首數日趕往兌換

金管局建議需要使用現金派利是的市民，在前往銀行換鈔前，可以先查看家中是否仍有剩餘的新鈔或「迎新鈔」。此外，三間發鈔銀行會確保整個換鈔服務期間的新鈔及「迎新鈔」供應，市民無需在服務開首數天趕往兌換。

同時金管局指出，鼓勵市民利用電子支付方式，包括透過網上或手機銀行使用「轉數快」或其他電子錢包提供的服務派發利是。派發電子利是簡單方便，又可以減少實體利是封和鈔票的用量，有助推動可持續發展。主要銀行和電子支付營運商會推出不同的推廣計劃，鼓勵市民派發電子利是。市民可留意銀行和營運商公布有關計劃的詳情。

滙豐流動銀行首次支援現金交易

滙豐銀行公布，市民可在今年2月3日至9日期間，到旺角、觀塘及屯門市廣場理財易中心，以及三部流動銀行的部份指定自動櫃員機，提取20元或50元「迎新鈔」。

同時，流動銀行首次提供3,000元新鈔套裝，包括100張20元及20張50張新鈔，只限滙豐戶口持有人提取，先到先得，流動銀行期間不辦理其他現金交易。

另外所有分行在今年2月3日至16日，提供面值3,000元及6,000元鈔票套裝。每個鈔票套裝均包含3,000元新鈔，或面值3,000元新鈔及迎新鈔套裝各一套，每份3,000元套裝由100張20元鈔票及20張50元鈔票組成。

滙豐銀行又指，由今年1月27日起，市民可透過「HSBC HK APP」或官網選定分行，預約時段領取新鈔。滙豐卓越理財專尚及卓越理財客戶，可透過其客戶總監或經理預訂，以安排領取新鈔。

所有滙豐分行今年2月3日至5日，將提早一小時至早上8時營業，設有特快櫃台加快流程。為更有效管理人流，今年2月3日至16日，分行每日早上向未有預約的客戶派發即日籌。卓越理財服務:滙豐卓越理財專尚及卓越理財客戶可透過其客戶總監或客戶經理預訂安排領取新鈔。

中銀﹕1月27日可網上預留新鈔標準裝

中銀香港表示，今早（2月3日）分行整體運作順暢，秩序良好。中銀香港個人金融及財富管理部副總經理（分行管理）莊依麗指出，今日為新鈔兌換首日,不少客戶提早到銀行辦理換鈔。網上預約亦反應熱烈,名額已全數額滿。為方便客戶兌換新鈔，該行全線分行於今日至2月5日一連三天提前1小時營業，由早上8時起提供服務，並設有兌換新鈔專窗及派籌登記服務,同時加派人手協助客戶換鈔。

中銀香港由2026年2月3日起，旗下分行將提供新鈔及「迎新鈔」兌換服務，以及總值3,000元的「新鈔標準裝」，包括100張20元及20張50元新鈔，供市民兌換。為節省輪候時間，客戶及市民可從1月27日起，透過該行手機銀行及網頁預留「新鈔標準裝」及「迎新鈔」，於所選分行及時段領取。此外，該行全線分行及理財中心將在2月3日至5日延長服務時間，提早於早上8時營業，額外營業時段專門提供換鈔服務，分行並設有兌換新鈔專窗及派籌登記服務，方便市民兌換新鈔。

該行又指出，手機銀行及BoC Pay+ 今年將繼續提供「Phone」利是服務。BoC Pay+ 客戶每次可同時發出 10 封電子利是，與親友分享新春喜悅。

恒生﹕4地鐵銀行櫃員機可提「迎新鈔」

恒生同時亦為客戶提供以下兌換新鈔的安排，包括於港鐵站櫃員機設「迎新鈔」提款服務。恒生首次推出自動櫃員機「迎新鈔」提款服務。客戶可於2月3日至9日期間在4個港鐵站，包括旺角站D出口、尖沙咀D出口、中環站B出口及灣仔站大堂的指定自動櫃員機，提取20元及50元「迎新鈔」。至於網上預約新鈔套裝兌換服務，由1月29日起，客戶可分階段登入恒生 Mobile App或個人網上銀行作網上預約，選擇日期、時間和分行，以兌換一套新鈔套裝。每份新鈔套裝總值4,000元，包括50張20元新鈔、20張50元新鈔 20張100元新鈔。

延長分行營業時間，恒生全線地面分行將於2月3日起，為客戶提供兌換新鈔服務，並在2月3至6日提早於上午8時30分開始營業，新鈔換完即止。該行又指出，經RM Connect預留新鈔，恒生優越私人理財及優越理財的客戶可

與專屬客戶經理預約換領新鈔。客戶只需登入恒生 Mobile App,透過 RM Connect登記，以 WhatsApp或WeChat等即時通訊軟件聯繫專屬客戶經理，預約到分行換領新鈔。

另外，為應付農曆新年前的服務需求，6間指定分行將於2月2至6日（周一至五），及2月9日至13日（周一至五）期間延長營業時間至晚上7時，並會於2月7日（周六）延長營業時間至下午4時30分，為客戶提供開戶及非櫃位銀行服務。

渣打香港網上預訂新鈔兌換名額增 20%

丙午馬年將至,市民開始為送蛇迎馬作準備。渣打香港將於 1 月 27 日早上 8 時起開放網上預訂新鈔兌換服務,預訂名額較去年增加 20%,以滿足市民換新鈔 及「迎新鈔」封利是的需要。本行將繼續提供「迎新鈔」網上預訂服務,鼓勵客戶以外觀仍然新淨的鈔票封利是,市民亦可透過 SC Pay(轉數快)向親友收派 e-利是。為確保市民換鈔過程順暢,分行將作出特別安排,個別分行亦特設長者專屬櫃位及關愛座,方便有需要人士。

由 1 月 27 日早上 8 時起,市民可於渣打香港網頁預訂新鈔及「迎新鈔」套裝,於指定時段到指定分行領取,省卻排隊時間。預訂新鈔服務設有名額,額滿即止。網上預訂提供三款兌換套裝供市民選擇，包括新鈔 +「迎新鈔」套裝 100 張面額$20 新鈔及 20 張面額$50 新鈔;及 20張面額$50「迎新鈔」,總值 4,000 港元。新鈔套裝 100 張面額$20 新鈔及 20 張面額$50 新鈔, 總值 3,000 港元。另外還有「迎新鈔」套裝 20 張面額$50「迎新鈔」,總值 1,000 港元。

渣打香港分行將於 2 月 3 日至 16 日提供兌換新鈔及「迎新鈔」服務。全線分行首三天(2 月 3 日至 5 日)會提早於上午 8 時開始提供兌換新鈔服務，並於上午 8 時至 9 時期間,所有櫃位只用作兌換新鈔,以縮短輪候時間。分行將確保充足人手管理人流及派籌。每間分行的新鈔數量將因應該區需求而訂定,每天額滿即止。渣打會確保分行每天均有新鈔及「迎新鈔」供應,並安排職員為市民提供協助。