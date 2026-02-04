沃什獲提名任下任聯儲局主席　民主黨參議院尋求推遲提名程序

美國總統特朗普於上周五（31日）宣布，提名聯儲局前理事沃什為下任聯儲局主席，不過有民主黨籍參議院希望將提名程序推遲。



美國參議院銀行委員會的民主黨成員於周二（3日）要求共和黨委員會主席、參議員Tim Scott推遲對沃什的提名程序。信中說：「幾個月來，特朗普總統及其政府一再試圖通過恐嚇來影響美聯儲，包括對聯儲局理事庫克及主席鮑威爾展開刑事調查，」

2023年9月26日，美國華盛頓，圖為美國國會大樓。（Reuters）

信中提到司法部對庫克涉嫌在抵押貸款申請中弄虛作假，以及鮑威爾涉嫌向參議院銀行委員會謊報美聯儲總部翻修工程一事展開調查。庫克否認自己有不當行為，並在最高法院審理的一起案件中提起訴訟，要求阻止特朗普解僱她。鮑威爾說，司法部對他的調查是政府試圖對美國中央銀行的貨幣政策決策施加不當控制的廣泛企圖的一部分。

委員會排名第一的成員沃倫和她在委員會中的所有10位民主黨同事寫道：「我們要求你們推遲對沃什的任何提名程序，直到涉及鮑威爾主席和庫克行長的藉口性犯罪調查結束之後。」

圖為2026年1月28日，美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後主持記者會。 （Reuters）

鮑威爾任期將於5月中旬結束

特朗普於上周五表示，已選定沃什在鮑威爾的任期於今年5月中旬結束後，接替後者擔任聯儲局主席。