沃什獲提名出任聯儲局新主席　瑞士百達料對美股影響中性

美國總統特朗普於上周五（1月30日）提名聯儲局前理事沃什，出任下任聯儲局主席。瑞士百達財富指出，沃什獲提名成為聯儲局主席後，聯儲局今年仍有望減息2次，又認為提名對美股整體影響「中性」。



瑞士百達指，過去數月市場一直揣測誰將接替現任主席鮑威爾，最終特朗普選擇一位相對傳統、傾向對市場友好候選人，若獲參議院確認，沃什將於5月接替鮑威爾。沃什曾於2006至2011年擔任聯儲局理事，2017年與鮑威爾角逐主席一職，及曾在經濟政策上為特朗普提供建議。今次提名一位市場認受性高、被視為「正統派」候選人，有助紓緩外界對聯儲局可能被政治化的憂慮。

2022年1月26日，美國華盛頓，圖為聯儲局大樓。（Reuters）

沃什主張聯儲局需進行制度變革

沃什過往被視為「通脹鷹派」，近月在公開場合主張應進一步減息，在通脹預期回落、勞動市場仍存脆弱下，故仍認為聯儲局今年稍後時間有望減息2次。沃什長期批評聯儲局制度運作，主張進行「制度變革」，削減他所形容的央行「機構過度擴張」以重建其公信力。故由他領導的聯儲局將在人事、溝通策略及經濟預測方法上有顯著改變。

消息公布後美元短線反彈，瑞士百達維持美元中長線偏弱觀點，美國國債孳息曲線料略為變陡，市場對「貨幣政策或不再過度寬鬆」憂慮，料將被「聯儲局獨立性獲得一定程度強化」預期所抵消。