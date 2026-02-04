強積金1月人均賺逾1.1萬元　尼樣投資為唯一錄虧損資產類別

積金評級數據顯示，今年積金評級數據顯示，今年1月錄得3.42%的回報，創下制度成立以來一月表現的第五佳績，期內投資收益約為532億元，人均賺約11,091元。該公司表示，歷史數據顯示，強積金成員可對2026年抱持謹慎樂觀態度。在過去14次強積金於一月錄得正回報的情況中，有9次最終實現全年正回報，平均回報率約12.42%。



港元債券是唯一錄虧損資產類別 中港股票表現領先

各類基金中，港元債券是唯一在1月份錄得虧損的資產類別，而亞洲股票，香港及中國股票則表現領先，分別創下強積金制度成立以來單月回報的第二佳與第六佳紀錄。

計入供款後，強積金總資產預計將於1月底首次突破1.6萬億港元關口，總資產規模達1.61萬億港元（較2025年12月底增加562億元），創下強積金資產連續第九個月歷史新高，相當於強積金479萬名成員的平均賬戶結餘達335,834元（較12月底增加11,717元），亦創歷史紀錄。

成員可能將面臨波動性挑戰 宜分散投資

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，香港及中國股市在2026年開局強勁，而歷史顯示當本地市場表現良好時，強積金亦往往表現出色。對2026年本地市場感到樂觀，然而強積金成員很可能將面臨波動性的挑戰，這更凸顯了分散投資的重要性。

他預期，2026年市場將呈現正面但波動的格局。難以預測的政治與地緣政治局勢交織，正為金融市場帶來壓力，但不投資的風險高於持續投資。分散投資結合長期投資策略，能最大限度地降低不確定性，而積金局規定的預設投資策略（DIS）基金，繼續是積金評級為479萬名強積金成員推薦的首選投資選項。