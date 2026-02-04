美股｜道指收市升260點　納指挫1.51%　AMD瀉17%

美股周三（2月4日）個別發展，道指最多曾升408點，至收市仍漲260點。投資人擔憂科技股估值過高，以及人工智能熱潮是否到頂，納指最多曾跌570點或2.45%，至收市仍挫1.51%；標指亦下跌。



圖為2025年9月22日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

【05:20】Tesla及Nvidia跌逾3% Apple漲2.6%

道指收市報49,501.30點，升260.31點或0.53%；納指收報22,904.58點，跌350.61點或1.51%；標普500指數收報6,882.72點，挫35.09點或0.51%。

重磅科技股方面，Nvidia跌3.41%，為跌幅最大道指成份股，每股收報174.19美元。Tesla跌3.78%、Amazon挫2.36%。蘋果公司（Apple）則升2.60%。

另外，晶片股AMD季度營收預測令投資者失望，股價大跌17.18%。美光科技（Micron Technology）亦挫9.48%。人工智慧數據公司Palantir 股價也挫11.62%。

【05:05】中概股指數收跌1.95%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌1.95%。其中，阿里巴巴ADR跌2.76%。

2023年2月17日，圖為美國半導體公司超微半導體（Advanced Micro Devices，AMD）的標誌出現在GPU晶片上。（Reuters）

【05:02】油價升逾3% Bitcoin跌穿7.4萬美元

國際油價上揚，紐約原油期貨每桶收報65.14美元，升1.93美元或3.05％。倫敦布蘭特期油收報69.46元，漲2.13美元或3.16%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報73,387.00美元、24小時內跌逾3.6%。

【04:30】恒指夜期收報26,534點 低水313點

恒指夜市期指收報26,534點，跌315點，較恒指收市26,847點，低水313點，成交25,590張。

Bitcoin／比特幣／加密貨幣：圖為2024年3月9日，在法國巴黎拍攝的插圖中展示了加密貨幣比特幣（Bitcoin）。（Reuters）

本港時間2月4日

【22:52】蘋果升3% IBM跌逾3%

道指最新報49,460點，升219點或0.44%；納指最新報23,179點，跌75點或0.32%；標普500指數現報6,921點，升3點或0.05%。

重磅科技股方面，Nvidia跌0.94%、微軟跌0.20%、Amazon挫0.61%；蘋果公司（Apple）則升3.02%。另外，IBM維持跌勢，目前跌3.71%。

【22:51】油價微升 Bitcoin現報7.5萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶63.39美元，升0.18元或0.28%；倫敦布蘭特期油每桶報67.63元，升0.30美元或0.45%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報75,178.98美元、24小時內跌逾2%。