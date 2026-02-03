美股｜道指收市跌166點　納指挫1.43% 　微軟Nvidia跌逾2.8%

美股周二（2月3日）下跌，其中道指先升後下滑，從早段最多曾升245點，至日內最多曾跌574點，於收市收窄至跌至166點。納指日內最多曾跌564點或2.39%，至收市縮窄至跌1.43%。



圖為2025年9月22日，美國紐約證券交易所（NYSE）大廳的螢幕上展示美國國旗。（Reuters）

本港時間2月4日

【05:20】IBM跌逾6%

道指收市報49,240.99點，跌166.67點或0.34%；納指收報23,255.19點，跌336.92點或1.43%；標普500指數收報6,917.81點，挫58.63點或0.84%。

重磅科技股方面，微軟跌2.87%、Nvidia跌2.84%、Meta跌-2.08%、Amazon挫1.79%，蘋果公司（Apple）也微跌0.20%。另外，IBM當日大幅下跌，至收市挫6.48%。

【05:05】中概股指數收跌0.94%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.94%。其中，阿里巴巴ADR跌2.81%。

【04:30】恒指夜期收報26,590點 低水245點

恒指夜市期指收報26,590點，跌228點，較恒指收市26,834點，低水245點，成交21,969張。

【02:15】Nvidia跌逾3.5%

道指最新報48,996點，跌410點或0.83%；納指最新報23,123點，跌468點或1.99%；標普500指數現報6,887點，跌89點或1.27%。

重磅科技股方面，Nvidia跌3.55%、微軟跌2.71%、Amazon挫2.68%、蘋果公司（Apple）微跌0.15%。另外，IBM跌9.66%%，為跌幅最大道指成份股。

油價：圖為2025年6月11日，無人機拍攝的美國德州一台抽油機和鑽井平台。（Reuters）

本港時間2月3日

【22:52】IBM跌近5%

道指最新報49,576點，升169點或0.34%；納指最新報23,535點，跌56點或0.24%；標普500指數現報6,977點，升1點或0.02%。

重磅科技股方面，Nvidia跌1.32%、微軟跌1.91%；蘋果公司（Apple）則漲0.31%。另外，IBM跌4.82%，為跌幅最大道指成份股。

【22:49】油價升逾1%

油價方面，紐約原油期貨現時每桶62.94美元，升0.80元或1.29%；倫敦布蘭特期油每桶報66.97元，升0.67美元或1.01%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報77,992.97美元、24小時內變化不大。