置易付｜業界支持拓至二手住宅　免卻律師樓營運出問題致資金凍結

由2026年2月28日起，用於物業交易支付的「置易付」安排，將擴展至香港的二手住宅物業買賣。滙豐發言人表示，支持將置易付這項物業交易支付安排擴展至二手市場，相關方案能以更高的速度、安全性及便利性提升交易流程，同時協助客戶應對突如其來的付款挑戰。這與滙豐致力於透過數碼創新及全面服務，支持客戶實現置業目標的承諾一致。期待與合作夥伴攜手，確保這項新安排順利推行。



中銀香港：逾七成半的轉按交易均選用置易付

中銀香港個人金融產品部副總經理劉寶萍表示，自2022年推出住宅物業轉按交易置易付電子支付方案以來，一直受客戶認可，至2025年年末，該行逾七成半的轉按交易均選用置易付。中銀香港歡迎置易付的適用範圍將擴展至二手住宅物業買賣，此舉不僅保障客戶的按揭款項安全，同時提升按揭流程效率，有助推動按揭業務數碼化。

渣打香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀表示，渣打銀行一直積極參與及配合置易付電子物業交易支付安排的落實，並在去年完成二手住宅物業交易的測試。事實上，自置易付2022年在物業轉按交易推出以來，渣打客戶的採用率亦有穩步提升。隨著此支付安排進一步推廣至二手住宅物業買賣，相信未來會有更多市民採取此更安全、便捷的電子支付方式，為買賣雙方提供更大保障。

星之谷：物業按揭資金風險「歸零」

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝對此表示歡迎，認為相關安排將大幅提升物業交易的資金安全，進一步強化公眾對物業成交程序的信心。

莊錦輝指出，新安排將物業按揭的資金風險「歸零」。按揭貸款可由「銀行對銀行」直接轉賬，資金毋須經過律師樓託管賬戶，消除因第三方因素導致資金被凍結的潛在風險，為買賣雙方提供最堅實的保障。

莊錦輝補充，過去3年的轉按個案中，逾1.5萬宗已採用PAPT安排，運作過程非常流暢。根據去年成交量顯示，二手私人住宅物業買賣佔整體成交宗數約三分之二，反映將計劃擴展至二手市場後，將有效為主流樓市交易築起安全網。

至於物業交易中的首期尾數，目前買家仍需預先交予買方律師樓。莊錦輝提醒，買家可考慮開立銀行本票予賣方，並將本票交由律師樓託管，而資金並未交予律師樓，以確保每個交易環節均獲得保障。

經絡：解決以往物業交易中資金結算緩慢問題

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，「置易付」是一項優化物業交易的安排，順應現今數碼支付的新趨勢，現由轉按交易進一步擴展至二手住宅物業買賣，為該類物業交易的買賣雙方提供高效率且安全的雙重保障。

相比傳統支付方式，「置易付」透過銀行間電子支付系統（CHATS），大幅優化按揭貸款資金流向，不僅帶來省時快捷的支付體驗，亦能有效降低相關支付風險。賣方更有望在成交日完結前收取餘款，解決以往物業交易中資金結算緩慢的問題，切實保障買賣雙方的合法權益。

曹德明續指，「置易付」由轉按交易擴展至二手住宅物業買賣，進一步為更多客戶提供優質的選擇。加上其嚴謹且清晰的指引，不僅確保交易的規範性及避免潛在風險，亦為樓按市場締造更安全、有序的交易環境，並能加速本港物業交易的數碼化轉型，提升市場競爭力。

中原王美鳳：免過去曾出現律師樓營運或被凍結資金問題

中原按揭董事總經理王美鳳表示，「置易付」（PAPT）擴展至二手住宅物業買賣，買方的按揭金額會由按揭銀行透過即時支付結算系統（CHATS）」直接過數至賣家之按揭銀行及指定銀行戶口，除了讓流程更直接快捷外，無須如以往需經由律師樓處理轉帳有關金額，同時亦可避免過去曾出現律師樓營運或被凍結資金問題而令按揭放款交付甚至交易頓時受影響。

換句話說，「置易付」（PAPT）一方面可緊貼交付電子化步伐讓過程更快捷直接及安全，同時亦可避免經由律師樓暫管過大金額之不可預期風險，改由銀行之間直接過數，可為客戶在按揭流程上增加保障及避免萬一流程中斷之風險，相信客戶在瞭解有關安排細節後，會樂於選用新安排以增加保障及效率。

王美鳳指出，「置易付」（PAPT）首階段於2022年7月推出，主要適用於住宅物業的轉按交易及加按套現，運作順暢有效，銀行積極鼓勵轉按客戶採用PAPT，而客戶亦普遍樂於接納此新方式，原因是對客戶更具保障且更安全直接，故此PAPT於轉按流程已廣泛使用。王美鳳續指，過去幾年轉按及加按交易「置易付」（PAPT）安排已經為銀行及客戶累積經驗，相信最新延至二手住宅交易之安排可較易銜接暢順，客戶亦較易適應及接納新安排做法。相信當局在累積一定經驗後，未來會再將置易付安排延至一手買賣交易及其他商業樓宇類別。