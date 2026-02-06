金價未止跌　Pimco力撐稱長線升勢不變　高盛及瑞銀對白銀發警告

金價及銀價持續下跌，前者失守4,800美元，後者則跌穿70美元，今年的升幅已悉數蒸發。對於金價及銀價前景，大行對前者仍持有較樂觀態度，惟對銀價卻發出警告。瑞銀及高盛指出，黃金上漲趨勢或延續，但警告白銀的波動性與流動性問題需保持謹慎。



中金研報稱，認為本輪黃金牛市的終局劇本已經比較明朗，一種可能性是美聯儲結束降息周期，開始啟動縮表；另一種可能性是美國AI革命取得重大進展，提高經濟增長並降低通脹。由於目前美聯儲政策與美國經濟都尚未出現拐點，該行認為黃金牛市仍能持續一段時間。未來幾個月美國增長與通脹上行，可能仍會打壓聯儲局減息預期，對市場造成一些擾動。該行建議戰略上維持超配黃金，利用市場回調逢低吸納。

最近黃金價格暴漲，引發不少人搶購。（網絡圖片）

Pimco稱支持金價兩因素仍在

美國資產管理公司品浩（Pimco）大宗商品投資組合管理團隊負責人Greg Sharenow表示，儘管近期金價大跌，但黃金的長期上漲趨勢依然不變。Greg Sharenow指出﹕「世界秩序的變化和通貨膨脹仍然是兩大驅動因素」，又表示﹕「這體現在人們希望進行多元化投資。在我看來，這才是黃金的長期結構性支撐。」黃金價格較上周創下的歷史高點下跌了15%。

Greg Sharenow又表示﹕「黃金會有長線買家，但短線資金很容易將其推低10%或15%，但這完全不會改變其長期走勢」。

銀價連番下跌，已將今年升幅悉數蒸發。（Getty Images）

在今日（6日）亞洲交易時段，紐約期金每盎司最新報4,719.9美元，跌169.6美元或3.47%；現貨金每盎司最新報4,733.12美元，跌45.93美元或0.9%。

銀價方面，紐約期銀最新報67.62美元，跌9.09美元或11.85%；現貨銀最新報69.1317美元，跌1.79美元或2.52%。