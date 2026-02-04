金價反彈內地現「搶金潮」　消費者逼爆金舖　北京缺貨惹阿伯怒吼

黃金市場上周五歷史性暴跌後，2月3日開始強力反彈。金價上漲使內地不少地方出現「搶金潮」，有金舖還沒營業就大排長龍。因為太多人買金，個別金舖甚至開始限號、限時購買；亦有金舖的部份型號金條售罄。有北京阿伯為購10克黃金早起排隊，連等幾日都被告知沒貨，而金舖銷售人員亦都是忙到沒時間吃飯。



2月3日早上，北京某商場還未開門營業，就擠滿了前來買金的消費者。（新京報）

北京商場黃金櫃檯擠滿顧客。（經濟觀察報）

金舖銷售人員忙得不可開交。（經濟觀察報）

北京大爺早8排隊 買不到黃金「發爛渣」

《經濟觀察報》報道，2月3日上午，北京菜市口百貨商場（以黃金盛名的商場），有大爺早早就來排隊，最後因買不到黃金「發爛渣」。

因黃金款式缺貨，大爺怒喊，「我早上8點不到就來排隊，一開門告訴我沒貨了？我要一個10克的，就一個！你們賣黃金的沒貨？我前天就來過！昨天也來了！都說沒貨！」

商場工作人員表示，隨着黃金價格回升，商場9點半開門，但早上8點，門口就已排滿要買黃金的人。除了本地人，甚至有山東投資者也過來北京買金。

《央視新聞》報道，北京商場某金舖櫃檯擠滿人。（央視新聞）

金舖部份型號金條售罄 員工沒時間吃飯

據《央視財經》報道，由於買金需求火爆，北京朝陽區某商場的老鋪黃金門外人潮湧動，有買金人士稱，為了買一款金葫蘆項鍊，已經排了3小時的隊。

面對瘋狂的買金潮，北京商場有金舖的部分型號金條售罄。一家金舖員工忙到「踢曬腳」，一邊為客人稱重金飾，一邊感嘆「根本沒時間吃午飯。」

每逢金價上漲，愛金人士擔心老鋪黃金漲價，都會過來搶購金飾。（中國經濟網）

西安老鋪黃金進店限購30分鐘

隨着金價強勢回彈，西安SKP商場老鋪黃金的部份熱門金飾被售罄。買金人士除了要排隊，在店內選購也限時30分鐘。

《大風新聞》報道，老鋪黃金的銷售人員稱，最近國際金價上漲，不少愛金人士和投資者擔心老鋪會調價，所以都來購買金飾。近期最火爆時，門店一天限號服務200位客人，每人在店內限時30分鐘限購，同時限購5件，同款飾品限購2件。

「上海水貝」多家店鋪小克重黃金都被售罄。（藍鯨財經）

「上海水貝」紫錦城珠寶交易中心近日人頭攢動。（藍鯨財經）

「上海水貝」多店金條售罄 補貨按幾公斤算

《藍鯨財經》報道，被稱為「上海水貝」的紫錦城珠寶交易中心，近日也是人頭攢動，多家店舖不同規格的金條都被售罄。

有商舖老闆表示，經歷上周五的暴跌和近日回彈，櫃枱上的人多到擠不進來，有客人一買就是100克，「補貨肯定是按幾公斤幾公斤來補的。」