金價波動北京現「搶金賣金潮」　司機早年235元/克入手：漲當然爽

2026年開年以來，金價經歷「過山車」式波動，牽動內地消費者投資熱潮。在有「北京黃金消費風向標」之稱的菜百首飾商場，近日湧入不少前來交易的市民。2月2日，有早年以235元（人民幣，下同）購入黃金的市民開心表示「漲當然爽」，但後續不會再投資。



1月30日起，黃金價格連續下跌，一度跌至2周最低點。2月到來，北京黃金交易市場同時迎來「搶金潮」與「賣金潮」。2月2日，北京菜百首飾商場有不少前來「抄底」的投資者，有些排隊購金的人龍多達百人。

有消費者稱，不擔心金價短期內下跌，將黃金看做長期投資，為下一代「建倉」，看好10年、20年之後的回報，表示「肯定賠不了」。

亦有消費者見跌勢將黃金出手。一名北京的士司機將自己早年購入的30多克黃金出售，他表示自己早年聽電台廣播，了解到金價上漲便購入投資，「我買的時候最便宜的是235元/克，貴的是255元/克」，面對當下金價他開心表示「漲的那當然爽了」。不過，他也表示後續不會繼續投資。

據此前報道，2月2日，北京「菜百投資基礎金價」隨著國際金價回落，已連降三天，星期一中午報每克1030元左右，較上週四（1月29日）的高位回落約600元。雖然價格回落，但相比兩百多元的早年入手價格，也已漲近5倍。

查詢內地每年金價可見，2015年每克金價為235元，10年漲幅約5倍左右。雖然金價迎來歷史高位，但也有不少網民認為，對普通人來說將賺錢希望寄於投資黃金「不靠譜」，「

必須買的夠多才行，只能當避險工具」。