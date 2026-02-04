金價大跌後反升搶購潮持續？外媒記者目擊：北京商場百人排隊購金

金價上周大跳水後，中國黃金消費市場出現抄底與觀望並存的局面。中國多家銀行機構提示理性投資，避免盲目追漲殺跌，並調高投資黃金門檻。



被視為中國黃金消費熱度風向標的北京菜百首飾商場，星期一（2月2日）湧入不少前來抄底的中國投資者。《聯合早報》記者當天中午抵達商場四樓的投資金條櫃台時，排隊購金的人龍一度達上百人。



一名77歲的北京居民透露，他打算買100克金條。他表示並不擔心金價短期內繼續下跌，買金條主要是作為長期投資，為下一代建倉，並看好10年、20年後的回報，「肯定賠不了錢」。

投資金條櫃台螢幕投放「菜百投資基礎金價」隨著國際金價回落已連降三天，星期一中午報每克1030元（人民幣，下同，188新元）左右，較上週四（1月29日）的高位回落約600元，意味著之前進場的部分投資者已被套牢。

今年漲勢如虹的國際金價，在1月29日一度突破每安士5500美元（6989新元）大關，卻在隔天突然跳水，遭遇自1980年代以來最劇烈單日下跌，並跌破5000美元關口。截至星期一晚上9時，金價報每安士4790美元。

市場普遍認為，金價此輪回落始於美國政府擬提名沃什（Kevin Warsh）出任美國聯邦儲備局主席。消息得到確認後導致美元走強，抑制以美元計價的貴金屬吸引力。

美國政府擬提名沃什（Kevin Warsh）出任美國聯邦儲備局主席。（Reuters）

經濟學人智庫高級分析師徐天辰注意到，購買金飾並不划算，因為其中包含加工費，且回收價格通常被壓低；相比之下，中國消費者更傾向於購買金條，反映出市場中存在較強的投機成分。

他指出，市場普遍共識仍是金價長期向上，過去一周「跌出了一個很深的坑」，讓不少人覺得是入場的好時機。

中國經濟學者盤和林研判，中國消費者購金熱潮或將迅速降溫，因為國內金價正進入調整期，趨勢已出現逆轉。他指出，中國消費者購金的主要動力就是金價上漲，如今「金價已經發生趨勢性逆轉，此時投資者的做多風險會比較高」。

40歲的劉姓媒體從業者告訴本報，她已投資黃金四年，主要購買金條等實體黃金，恰好在1月29日減倉套現。眼見金價近期劇烈波動，她直言：「可能今年至少上半年，我個人不會再去碰黃金。」

中國多家銀行近期相繼發佈風險提示，並調高投資黃金門檻。例如，中國工商銀行自1月29日起通過「工銀金行家」微信公號多次提示貴金屬市場價格波動風險，建議客戶「在審慎評估自身風險承受能力的基礎上，保持理性投資心態，避免盲目追漲殺跌」。

中國建設銀行上週五（1月30日）也在官網宣佈，從星期一上午起將個人黃金積存業務的定期積存起點金額上調至1500元。

《中國基金報》引述業內人士分析稱，1月以來黃金市場震蕩加劇，多家銀行上調積存金業務門檻，一方面是響應監管對投資者適當性管理的要求，另一方面也是為保護投資者利益，防止短期內出現非理性追漲行為。

