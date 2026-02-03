2025全球最暢銷手機榜！iPhone 17竟輸給這款？蘋果獨佔7席太恐怖
市場研究機構Counterpoint Research發布了2025年全球最暢銷智能手機榜單，蘋果成為最大贏家，前十中獨佔7席，展現出在高端市場的絕對統治力。
此外，iPhone 17系列在市場首個完整季度銷量比前代高出11%，主要得益於美國、中國和西歐等關鍵市場的強勁初期需求。
基礎款iPhone 17是今年表現最出色的機型，帶來了更高的刷新率、更大的記憶體和更大的基礎存儲等重大升級，使其比以往任何時候都更接近Pro版本。
榜單前五名中，四款為蘋果機型，僅有一款來自三星，Android陣營中除三星Galaxy S25 Ultra外，無其他品牌進入前十。
Counterpoint預測，內存短缺預計將對入門至中端智能手機產生廣泛影響，而這些智能手機的銷售仍高度集中在中東和非洲（MEA）和拉丁美洲等新興市場。因此，旗艦智能手機預計將進一步提升其在整體市場的存在感和銷售貢獻。
