馬年運程｜七師傅股市、樓市、黃金大預測　呢項資產現逃生門！

繼去年與市場「大好友」紀惠集團行政總裁湯文亮「舌劍唇槍」，風水師七仙羽（七師傅）今年再次接受《香港01》訪問，就馬年的股市、樓市及貴金屬投資發表預測與建議。七師傅指出，今年整體港股將於25000點徘徊，同時將樓市形容為「逃生門」，建議投資者把握時機「離場」。



七師傅預測，今年港股不會出現狂升或狂跌，大部份時間會在25000點左右左右徘徊。（資料圖片/黃浩謙攝）

料港股上三萬點後急跌 美股冬天會有大震蕩

七師傅預測，今年港股大部份時間會在25000點左右左右徘徊。不過，她亦預測港股會升到三萬點，但「掂一掂就會倒跌」，不會持續太久，升幅過後很快就會跌回。顯然，七師博預測與大行看法略有出入。

在股份選擇上，七師傅看好與AI（人工智能）及人形機械人相關的板塊，她認為未來有較大的上升空間，同時建議投資者應選擇目前處於增長階段的板塊。不過，她提醒，這類公司現時可能仍在蝕錢，投資者需留意兩年後公司浮現出財政狀況時，可能會引發類似科網股的拋售潮。

她稱：「而家大家買AI股係啱啱開始，仲有錢賺，類似係玩啲音樂椅一樣，你早啲入場，就要早啲走，遲啲走，都係瀨嘢。」

美股方面，七師傅指出，今年美股將有「比較大嘅變動」，提醒各位買美股要小心！她指出，美股今年會大上大落，可留意Elon Musk旗下即將上市的SpaceX，料將會帶動大市向上，並預測美股在冬天會有一個「好大嘅震蕩」，港股亦會跟隨美股一同震盪。

七師傅料樓市現時是「逃生門」，明年起一路下滑。（資料圖片）

樓市現時是「逃生門」 明年起一路下滑

樓市方面，雖然今年年初氣氛有所回暖，但作為「淡友」的七師傅仍「潑冷水」，她形容現時是「逃生門」，為大家提供了一個最好的機會（離場），因為樓市明年起將會一路下滑，「出年開始有好多問題，打仗呀，都有好多經濟唔好嘅問題出現。」

她預計，本港樓市走勢會是「升幾多就跌幾多，都係打個和」，並會從今年年尾開始下跌，並在明年「一路、一路跌落去」下去。

她給予業主的建議是，如果覺得自己經濟能力沒問題、工作穩定，就可以「keep住」（保留物業）；如果打算不要物業，就應趁現時機會「甩咗佢」（盡快賣出）。她強調，從玄學角度預測，香港樓市難再有大的上升空間。

七師傅是黃金的忠實粉絲，強調「買金唔好買銀」。（路透社）

買金不買銀 黃金目標六萬元

在貴金屬投資方面，七師傅是黃金的忠實粉絲，強調「買金唔好買銀」，而今年也是「行火運」，佩戴金器有利運程。

她憶述自己早於黃金價格﹙每両﹚未過一萬港元時已開始買入，並透露自己持有「比較多」黃金，並將金條放在銀行等安全地方。她更爆料，自己有一次拍節目，竟然不見了一塊價值「差唔多成200萬元」的金條，可見師傅的黃金數量驚人！

對於黃金走勢，她表示，黃金現時約在四萬六、四萬七水平徘徊，將會很快再次上到五萬元，並預計黃金在之後會上到六萬元，但不會發生在今年。七師傅認為黃金是避險工具，建議用身家的5%至10%作避險之用，而白銀她就認為不應購買，因過去曾出現大跌的情況，導致投資者損失慘重。