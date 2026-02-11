美股｜美非農新增職位勝預期　道指早段曾漲逾300點

美國1月份非農業新增職位多於預期，美股周三（2月11日）早段造好，道指最多曾升逾300點，目前仍升逾200點。



圖為2025年11月14日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間2月11日

【22:52】Nvidia及Tesla漲逾2%

道指最新報50,413點，升225點或0.45%；納指最新報23,219點，漲116點或0.51%；標普500指數現報6,977點，升35點或0.51%。

重磅科技股方面，Tesla現升2.35%、Nvidia升2.04%，蘋果公司（Apple）漲0.95%；Amazon跌0.69%。

數據方面，美國勞工部公布，1月份非農業職位增加13萬個，高於市場預期的增加7萬個；失業率為4.3%，預期為4.4%。

【22:43】油價升逾2.5% Bitcoin現報6.7萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶65.72美元，升1.76元或2.75%；倫敦布蘭特期油每桶報70.58元，升1.78美元或2.59%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報67,096.50美元、24小時內約跌2%。