美股｜道指收市跌66點　美光科技飆近一成

美國1月份非農業新增職位多於預期，雖然緩解了市場對經濟的擔憂，但也令投資者憂慮聯儲局可能放慢減息。美股周三（2月11日）下跌，道指在早段最多曾升310點，至收市倒跌66點；納指及標指也輕微下跌。



圖為2025年11月14日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間2月12日

【05:20】微軟Alphabe跌逾2%

道指收市報50,121.40點，跌66.74點或0.13%；納指收報23,066.47點，跌1

36.01點或0.16%；標普500指數收報6,941.47點，跌0.34點或0.00%。

重磅科技股方面，微軟跌2.15%、Google母公司Alphabet跌2.39%；Nvidia漲0.78%、蘋果公司（Apple）升0.67%。 另外，美光科技（Micron Technology）升9.94%。

【05:05】中概股指數收跌0.65%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.65%。其中，阿里巴巴ADR跌1.35%。

2025年8月25日，圖為美光科技（Micron Technology）的標誌。（Reuters）

【04:31】美元指數上漲 現貨金價漲逾1%

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於96.83，升0.04%。其中，美元兌日圓最新報153.08，則跌0.84%。

金價上揚。現貨黃金每盎司最新報5,084.47美元，漲58.97美元或1.17%。

【04:29】油價升逾0.8% Bitcoin現報6.7萬美元

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報64.63美元，升0.67美元或1.05％。倫敦布蘭特期油收報69.40元，漲0.60美元或0.87%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報67,272.17美元、24小時內約跌3%。

【04:20】恒指夜期收報27,206點 低水60點

恒指夜市期指收報27,206點，跌20點，較恒指收市27,266點，低水60點，成交19,334張。

油價：圖為2025年6月11日，無人機拍攝的美國德州一台抽油機和鑽井平台。（Reuters）

本港時間2月11日

【22:52】Nvidia及Tesla漲逾2%

道指最新報50,413點，升225點或0.45%；納指最新報23,219點，漲116點或0.51%；標普500指數現報6,977點，升35點或0.51%。

重磅科技股方面，Tesla現升2.35%、Nvidia升2.04%，蘋果公司（Apple）漲0.95%；Amazon跌0.69%。

數據方面，美國勞工部公布，1月份非農業職位增加13萬個，高於市場預期的增加7萬個；數據方面，美國勞工部公布，1月非農業職位增加13萬個，市場預期增加7萬個；失業率為4.3%，預期為4.4%。

【22:43】油價升逾2.5% Bitcoin現報6.7萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶65.72美元，升1.76元或2.75%；倫敦布蘭特期油每桶報70.58元，升1.78美元或2.59%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報67,096.50美元、24小時內約跌2%。