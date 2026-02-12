AI泡沫論｜德銀︰AI投資展開結構性變革　不足以稱為泡沫

自去年起，多間大型科技公司對人工智能（AI）項目制定巨額投資計劃，將投資者擔心相關企業支出大增外，更擔心AI概念會演變成另一場泡沫。不過德銀全球首席投資主管Christian Nolting接受內地媒體訪問時指出，圍繞AI的投資是一場正在展開的結構性變革，尚不足以稱之為泡沫。



Christian Nolting表示，AI在2025年是最重要的主題之一，相信2026年仍將如此。對投資者而言，關鍵並不只是晶片，而是要放眼整個AI價值鏈。建設數據中心需要大量冷卻系統和電力供應，意味公用事業等相關領域同樣會受益。

指內地房地產以外領域具吸引力

中國方面，Christian Nolting指出，如果暫時不考慮房地產板塊，其餘領域依然非常有吸引力，來自歐洲和美國的投資者對中國的關注度正在上升，中國在全球投資組合中的重要性可能會進一步提高。

談及新興市場時，Christian Nolting認為，今年對新興市場而言將是非常重要、整體偏積極的一年。從宏觀環境看，美元略有走弱、多數央行進入減息周期、全球經濟未出現衰退，這些因素都對新興市場形成支撐。

稱美元仍具重要地位

對於近期有歐洲長期投資者重新評估美元資產敞口，Christian Nolting指出，美國市場依然具備吸引力，尤其是AI相關企業。投資這些資產仍需要配置美元，因此從投資角度看，美元依然具有重要地位。他認為投資者會在貨幣層面進行多元化配置，但相信美元今年不會出現明顯的走弱。

在Christian Nolting看來，在美元走勢、通脹風險與地緣政治不確定性並存的環境下，堅持投資紀律、進行多元化配置，將是2026年應對市場波動的關鍵。