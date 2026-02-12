美股｜道指收市跌669點　納指挫2.03%　蘋果瀉半成

市場憂慮人工智能（AI）技術顛覆產業生態，周四（2月12日）加劇對科技股及運輸類股票的拋售，美股大幅下跌。道指早段曾漲325點，中段起跌幅擴大，其後最多曾跌701點，至收市跌669點；納指則至收市跌2.03%、標指挫1.57%。其中，蘋果公司（Apple）大跌5%。



圖為2025年11月14日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間2月13日

【05:20】思科瀉逾12% Tesla及Amazon跌逾2%

道指收市報49,451.98點，跌669.42點或1.34%；納指收報22,597.15點，跌469.32點或2.03%；標普500指數收報6,832.76點，跌108.71點或1.57%。

重磅科技股方面，蘋果公司（Apple）挫5.00%，每股收報261.73美元；Tesla跌2.62%、Amazon跌2.20%、 Nvidia挫1.64%。另外，思科（Cisco）毛利率預測遜色，股價挫12.32%，為跌幅最大道指成份股。

【05:05】中概股指數收跌3% 阿里巴巴挫3.45%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌3.00%。其中，阿里巴巴ADR跌3.45%。

圖為2022年8月11日，位於美國加州聖荷西（SanJose）的Cisco大樓外標誌。（Reuters）

【04:43】美元指數上漲 現貨金價跌逾3%

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於96.92，升0.1%。其中，美元兌日圓最新報152.85，則跌0.25%。

金價下跌。現貨黃金每盎司最新報4,917.70美元，跌166.83美元或3.28%。

【04:42】油價跌逾2.7% Bitcoin現報6.5萬美元

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報62.84美元，跌1.79美元或2.77%。倫敦布蘭特期油收報67.52美元，跌1.88美元或2.71%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報65,563.28美元、24小時內跌近3%。

【04:20】恒指夜期收報26,703點 低水330點

恒指夜市期指收報26,703點，跌283點，較恒指收市27,032點，低水330點，成交21,378張。

【02:11】Cisco股價挫逾11%

道指最新報49,462點，跌658點或1.31%；納指最新報22,670點，跌395點或1.72%；標普500指數現報6,851點，跌90點或1.30%。

重磅科技股方面，蘋果公司（Apple）跌5.10%、Nvidia升0.39%、Amazon跌2.31%。另外，思科（Cisco）毛利率預測遜色，股價挫11.74%，為跌幅最大道指成份股。

金價：圖為2025年1月10日，德國慕尼黑 Pro Aurum 黃金公司保險庫內堆放的金條。（Reuters）

本港時間2月12日

【22:50】Cisco股價挫近9%

道指最新報50,313點，升192點或0.38%；納指最新報23,028點，跌37點或0.16%；標普500指數現報6,952點，升11點或0.17%。

重磅科技股方面，Nvidia升0.94%，蘋果公司（Apple）跌1.36%、Amazon跌1.07%。另外，思科（Cisco）毛利率預測遜色，股價挫近9%，為跌幅最大道指成份股。

數據方面，美國周首次申領失業救濟人數按周減少5,000，跌至22.7萬人，少於市場預期的22.3萬人。

【22:46】油價約跌0.9% Bitcoin現報6.7萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶64.05美元，跌0.58元或0.90%；倫敦布蘭特期油每桶報68.79元，跌0.61美元或0.88%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報67,543.81美元、24小時內約升2%。