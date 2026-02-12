美股｜道指早段曾升逾300點　納指偏軟

投資者將注意力轉向一系列公司財報，美股周四（2月12日）早段個別發展，道指曾漲逾300點，目前收窄至約升200點；納指偏軟。



圖為2025年11月14日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間2月12日

【22:50】Cisco股價挫近9%

道指最新報50,313點，升192點或0.38%；納指最新報23,028點，跌37點或0.16%；標普500指數現報6,952點，升11點或0.17%。

重磅科技股方面，Nvidia升0.94%，蘋果公司（Apple）跌1.36%、Amazon跌1.07%。另外，思科（Cisco）毛利率預測遜色，股價挫近9%，為跌幅最大道指成份股。

數據方面，美國周首次申領失業救濟人數按周減少5,000，跌至22.7萬人，少於市場預期的22.3萬人。

【22:46】油價約跌0.9% Bitcoin現報6.7萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶64.05美元，跌0.58元或0.90%；倫敦布蘭特期油每桶報68.79元，跌0.61美元或0.88%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報67,543.81美元、24小時內約升2%。