瑞銀上調今年港經濟增長預測至3.3%　料政府新財年再錄盈餘

瑞銀投資銀行研究部指出，香港有望在2025至26財政年度錄得整體財政盈餘，結束連續三年的赤字狀況，



瑞銀投資銀行高級亞洲經濟分析師鄧維慎稱，財政表現明顯優於原先預算中預期的670億元赤字。即使撇除發債融資因素，財政狀況仍屬近年最佳之一，而財政改善主因來自金融市場，而非土地收入反彈。該行將香港2026年GDP增長預測由原先的2.3%上調至3.3%，高於市場共識的2.5%，並處於共識預測的上限。

料金融業維持長動力 上調今年經濟預測

他指出，上調原因包括區內貿易表現優於預期、香港作為高增值貿易及金融樞紐的角色持續、金融業維持主要增長動力和傳統行業(如地產及旅遊)出現穩定及復甦跡象。

展望未來財政政策，鄧維慎表示，在2月25日即將公布的《財政預算案》中，政府或計劃於2026至27年度，延續小幅整體財政盈餘。未來發債資金料將集中用於促進長遠增長的資本開支，包括北部都會區、人工智能及科技創新、粵港澳大灣區連通基建、「十五五」規劃相關項目。

他指出，香港仍有充足財政空間，在外圍衝擊或經濟明顯放緩時，動用財政儲備作逆周期支援。