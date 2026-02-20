馬年金交所2億金銀條「晒冷」　九九金第一口價報46518元　升93元

今日（20日）為金市於丙午馬年首個交易日，黃金交易所舉行開市儀式。兩位副主席謝滿全及李惟宏共同競價成交第一口金，馬年九九金每両開報46,518元，較休市前46,425元高93元，離岸人民幣公斤條第一口成交價1,107.8元。



金交所除了舉行開市儀式外，大會亦於現場展示出800條金銀條，重達一噸，價值2億元。

金交所主席張德熙致詞時表示，金交所已與阿里巴巴集團（9988）旗下亞博科技達成合作，共同開發國際貴金屬交易平台、結算系統及數字商品區塊鏈技術。相關服務涵蓋現貨、期貨、數字黃金B2C交易、清算中心及場外交易（OTC）等範疇。為慶祝香港黃金交易所成立一周年，今日推出9999銀條紀念版，並於3月3日正式開放予公眾認購。

張德熙續指，金交所早前優化了的企業管治，亦增加了機構的透明度，積極開放地與國際金融機構、金商、鑄煉商，及精煉商等等緊密的聯繫。

金交所今日舉行丙午馬年開市儀式。（廖雁雄攝）

他透露指出，金交所在過去數個月已會見超過30家國際黃金企業，尋求合作機會或其可成為會員的機會。張德熙又預料，今年現貨黃金挑戰每盎司6,000美元機會大。

陳浩濂表示，政府正積極推動香港發展為國際級黃金交易中心，期望吸引更多黃金業界企業在本地進行儲存、清算及交割。（廖雁雄攝）

財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，政府正積極推動香港發展為國際級黃金交易中心，期望吸引更多黃金業界企業在本地進行儲存、清算及交割。政府現以三年內將黃金儲存量提升至超過2,000噸為目標，進一步鞏固香港作為世界級黃金儲存樞紐的地位。

為配合上述發展方向，政府正鼓勵黃金業界在香港設立或擴建相關設施，並已與深圳市地方金融監管部門簽署合作備忘錄，支持本地金商透過加工貿易模式，利用深圳的黃金提煉設施，將黃金進口至香港進行交易及交割。