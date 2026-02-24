長和旗下PPC遭終止巴拿馬運河兩端港口經營權　將保留追究權利

巴拿馬政府於周一（23日）接管原來由長和（0001）旗下巴拿馬港口公司（PPC）經營﹑位於巴拿馬運河兩端的貨櫃港口。長和指出，得悉巴拿馬政府強入進入由PPC營運的巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港兩個貨櫃碼頭，並且接管兩個貨櫃碼頭之行政及營運控制權，同時禁止PPC的代表進入該兩個貨櫃碼頭。



長和指出，有關強行接管兩個貨櫃碼頭之行動，是巴拿馬政府過去一年以來，針對PPC及其特許經營合約連串行動的最終局面。 於2月23日上午短時間內，巴拿馬政府憲報先後刊登了巴拿馬最高法院就1997年1月16日第5號法律原於2026年1月29日公佈所作之裁決，以及巴拿馬總統頒佈之行政法令，該法令要求該國在所有相關政府機關之參與下，「佔用」PPC之「所有動產」。與此同時，政府代表在未獲邀請下抵達兩個貨櫃碼頭，告知PPC代表特許經營權已不再存在、必須終止營運，並指示公司員工將被調離PPC，員工不得與公司溝通，且必須遵從政府之指示，否則將面臨刑事檢控。目前巴拿馬政府已控制兩個貨櫃碼頭。

2025年3月4日，巴拿馬巴拿馬城，圖為長和在巴拿馬營運的巴爾博亞港碼頭一景。（Reuters）

經營權自2月23日起被迫終止

基於上述已在憲報公告之文件、官員之聲明，以及巴拿馬政府強行接管兩個貨櫃碼頭之行動，長江和記了解，授予PPC以營運巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港兩個貨櫃碼頭之特許經營權，已於今年2月23日起被迫終止。

巴拿馬政府此等行動和指示迫使PPC無法繼續營運，因此，PPC已於2月23日起被迫終止在巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港兩個貨櫃碼頭之一切運作。

巴拿馬港口公司 - 克里斯托瓦爾港 - 巴拿馬（長和官網）

長江和記重申，該裁決、巴拿馬總統頒佈之行政法令、撤銷PPC之特許經營權，以及強行接管兩個貨櫃碼頭，屬不合法。巴拿馬政府此等行動，亦對巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港兩個貨櫃碼頭之營運、衞生與安全構成嚴重風險。巴拿馬政府此前並無就有關行動知會PPC，亦無與PPC協商。巴拿馬政府須就其所採取之強行沒收行動而引致之一切損害及損失承擔責任。

PPC與長江和記將繼續就該裁決及強行接管港口之行動，以及PPC之特許經營權被迫終止之事宜諮詢法律顧問意見，研究所有可行途徑，包括對巴拿馬共和國及其代理人，以及與其串通的第三方訴諸進一步的國內及國際法律程序，並就此事宜保留一切對相關方追究之權利。